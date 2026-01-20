Sắc vóc vạn người mê của Á hậu đang được "đẩy thuyền" với cầu thủ Đình Bắc

Nguyễn Đình Bắc. (Ảnh: FBNV).

Sau những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo đội tuyển, từ SEA Games 33 đến U23 Châu Á, Nguyễn Đình Bắc (sinh năm 2004, Nghệ An) nhanh chóng trở thành cái tên được người hâm mộ bóng đá gọi tên.

Không chỉ ghi dấu ấn bằng phong độ ổn định và lối chơi nhiệt huyết trên sân cỏ, đời sống cá nhân của tiền đạo trẻ cũng thu hút sự chú ý không kém.

Các cụm tìm kiếm liên quan đến Đình Bắc và Cẩm Ly.

Hiện tại, loạt từ khóa liên quan đến Đình Bắc đã lọt top tìm kiếm. Đáng chú ý là sự xuất hiện và lọt hot search của từ khóa "Đình Bắc và Cẩm Ly". Thậm chí cư dân mạng còn tích cực đẩy thuyền cho cặp trai tài gái sắc này.

Nguyên nhân đến từ màn tương tác trên Instagram của cặp đôi ngay cả khi không follow nhau. Theo đó Đình Bắc đã thả tim cho ảnh của Cẩm Ly từ tháng 12/2025 nhưng chưa rõ tại sao cái like này đã không còn nữa. Về phần mình, Cẩm Ly cũng thả tim cho Đình Bắc từ tháng 12, sau khi U22 Việt Nam vô địch SEA Games.

Các cụm tìm kiếm liên quan đến Đình Bắc và Cẩm Ly.

Sự tương tác của trai tài gái sắc không thể qua mắt được netizen. Một bộ phận cư dân mạng đã chụp màn hình và đặt câu hỏi về mối quan hệ của cả hai, nhiều người tích cực ủng hộ cho Đình Bắc và Cẩm Ly.

Đình Bắc thả tim cho Cẩm Ly nhưng hiện đã gỡ. (Ảnh chụp màn hình).

Cẩm Ly cũng thả tim cho Đình Bắc. (Ảnh chụp màn hình).

Ngược lại, không ít người cho rằng thả vài cái like không thể hiện điều gì, đôi khi chỉ là trượt tay, chưa chắc có ẩn ý gì phía sau. Bên cạnh đó cả Đình Bắc và Cẩm Ly đều chưa có bất cứ chia sẻ chính thức nào liên quan đến chuyện tình cảm.

Nguyễn Thị Cẩm Ly giành ngôi vị Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024.

Cẩm Ly tên đầy đủ là Nguyễn Thị Cẩm Ly sinh năm 2003, quê Đắk Lắk, là người mẫu ảnh, sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam. Năm 2024 cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Quốc gia Việt Nam và giành ngôi Á hậu 2. Suốt cuộc thi, cô vào top 5 Người đẹp thời trang, top 10 Gương mặt khả ái, top 6 Người đẹp nữ công gia chánh. Ngoài ra, cô giành giải phụ Người đẹp khu vực Tây Nguyên.

Sở hữu vẻ đẹp mong manh, nữ tính và vóc dáng mảnh mai, nhiều khán giả gọi Nguyễn Thị Cẩm Ly là "thần tiên tỷ tỷ".

Phong cách thời trang đời thường của Á hậu Nguyễn Thị Cẩm Ly.

Với chiều cao khoảng 1,70m, Cẩm Ly hiện theo đuổi công việc người mẫu tự do. Đời thường, Á hậu chuộng style đa dạng, khi gợi cảm nhưng có lúc lại rất giản dị, mộc mạc mà vẫn tôn lên vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng. Cô duy trì thói quen tập gym, bơi lội, đạp xe, chơi pickleball để giữ vóc dáng, theo đuổi hình ảnh chuyên nghiệp và bền vững.

Trước Cẩm Ly, Đình Bắc được cho là hẹn hò với một cô gái hơn chàng cầu thủ 6 tuổi. Song hiện tại chuyện tình cảm của cả hai được cho là có vấn đề vì đã không còn theo dõi nhau trên Instagram và không để lộ bất kỳ hint nào.

Tác giả: T.Lâm (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn