Đình Bắc, Lý Đức được khen 'dậy thì thành công'

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải (sinh năm 1997) là một trong những cầu thủ thuộc lứa U23 đã làm nên kỳ tích ở Thường Châu tại giải U23 châu Á năm 2018. Nhìn lại 10 năm trước, thời điểm 2016, anh đang là cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội T&T. Năm 2018, với những thành tích ấn tượng, Quang Hải nhận giải Quả bóng vàng Việt Nam. Anh gia nhập Công an Hà Nội vào tháng 6/2023. Hơn 7 năm kể từ khi tỏa sáng ở U23, Quang Hải hiện tại có cuộc sống viên mãn. Anh kết hôn với bà xã Chu Thanh Huyền vào năm 2024 và đã có một con trai. Ảnh: Công An Hà Nội FC, Nguyễn Quang Hải.