Đình Bắc, Lý Đức được khen 'dậy thì thành công'

Tối 19/1, trên fanpage hơn 230.000 người theo dõi, Công an Hà Nội FC đăng loạt hình theo trend "throwback 2016" (tạm dịch: nhìn lại 2016) của dàn cầu thủ thuộc biên chế của đội. Trong đó có nhiều gương mặt thuộc đội tuyển U23 Việt Nam đang thi đấu tại giải U23 châu Á 2026 và cả các đàn anh lứa U23 từng làm nên lịch sử ở Thường Châu. Hình ảnh tiền đạo Nguyễn Đình Bắc của 10 năm trước khiến fan bất ngờ. Năm 11 tuổi, cầu thủ quê Nghệ An đã có đam mê cháy bỏng với bóng đá. Tuy nhiên, đến năm 14 tuổi, anh bị loại khỏi lò đào tạo Sông Lam Nghệ An vì thể hình thấp bé.
Ở hiện tại, Đình Bắc được khen "dậy thì thành công" khi có chiều cao 1,80 m, hình thể tốt và thể lực đáng kinh ngạc. Trong các trận vòng bảng và tứ kết giải U23 châu Á, chân sút sinh năm 2024 tỏa sáng với những pha bứt tốc ngoạn mục. Trong trận tứ kết với UAE tối 16/1, Đình Bắc là người kiến tạo để Lê Phát ghi bàn thắng mở tỷ số cho Việt Nam, sau đó anh ghi thêm một bàn vào lưới đối thủ bằng pha đánh đầu ấn tượng. Ảnh: Nguyễn Đình Bắc.
Phạm Minh Phúc gia nhập lò đào tạo trẻ của Công an Hà Nội từ năm 2015, khi là một cậu bé vừa thi đấu xong ở giải nhi đồng U11. Trước thềm mùa giải 2024-25, Minh Phúc được huấn luyện viên Alexandré Pölking đôn lên đội một của Công An Hà Nội. Hậu vệ sinh năm 2004 được HLV Kim Sang-sik tin tưởng, liên tục tỏa sáng trong các giải đấu từ SEA Games 33 đến U23 châu Á. Trong trận tứ kết với UAE, Minh Phúc là người ghi bàn thắng thứ 3 ở hiệp phụ, giúp U23 Việt Nam giành tấm vé vào bán kết. Ảnh: Công An Hà Nội FC, Phạm Minh Phúc.
Phạm Lý Đức, hậu vệ mang áo số 3, gây ấn tượng mạnh mẽ trong màu áo các đội trẻ của tuyển Việt Nam. 10 năm trước, Lý Đức là một trong những cầu thủ trẻ nhận được học bổng Nutifood và được đào tạo bởi Hoàng Anh Gia Lai. Tháng 7 năm ngoái, anh nói lời tạm biệt với đội bóng phố núi để gia nhập Công an Hà Nội. Trước đó, tháng 3 cùng năm, anh lần đầu được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu gặp Lào tại vòng loại thứ 3 Cúp bóng đá châu Á 2027. Ảnh: Công An Hà Nội FC, Phạm Lý Đức.
Tiền vệ Nguyễn Quang Hải (sinh năm 1997) là một trong những cầu thủ thuộc lứa U23 đã làm nên kỳ tích ở Thường Châu tại giải U23 châu Á năm 2018. Nhìn lại 10 năm trước, thời điểm 2016, anh đang là cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội T&T. Năm 2018, với những thành tích ấn tượng, Quang Hải nhận giải Quả bóng vàng Việt Nam. Anh gia nhập Công an Hà Nội vào tháng 6/2023. Hơn 7 năm kể từ khi tỏa sáng ở U23, Quang Hải hiện tại có cuộc sống viên mãn. Anh kết hôn với bà xã Chu Thanh Huyền vào năm 2024 và đã có một con trai. Ảnh: Công An Hà Nội FC, Nguyễn Quang Hải.
Năm 2016, Đoàn Văn Hậu (sinh năm 1999) cũng đang được đào tạo tại CLB Hà Nội T&T. Cùng năm đó, hậu vệ quê Thái Bình đã cùng đội vô địch Giải vô địch U19 Quốc gia và U21 Quốc gia. Năm 2018, anh cùng đồng đội làm nên kỳ tích ở Thường Châu. Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Văn Hậu liên tiếp gặp chấn thương và phải điều trị suốt hơn 2 năm và mới trở lại thi đấu vào đầu tháng 12/2025. Anh kết hôn với "tiểu thư Hà thành" Doãn Hải My vào cuối năm 2023 và hiện có một bé trai. Ảnh: Công An Hà Nội FC, Đoàn Văn Hậu.
Hình ảnh cách đây 10 năm của Trần Đình Trọng (sinh năm 1997) - người được mệnh danh "lá chắn thép" của tuyển Việt Nam - khiến fan thích thú. Anh trưởng thành từ Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội, là thành viên cùng đội trẻ Hà Nội liên tiếp vô địch quốc gia cấp độ U19 và U21 trong giai đoạn 2014-2016. Tháng 7 năm ngoái, Công an Hà Nội thông báo chiêu mộ được Đình Trọng theo dạng chuyển nhượng tự do. Anh còn được ngưỡng mộ bởi chuyện tình lâu năm, yên bình cùng bà xã Huyền Trang. Cặp đôi luôn đồng hành cùng nhau trong mọi giải đấu và đã có hai em bé đáng yêu. Ảnh: Công An Hà Nội FC, Trần Đình Trọng.
Phan Văn Đức (sinh năm 1996) cũng là "chiến binh" lứa U23 giành ngôi Á quân ở giải U23 châu Á ở Thường Châu. 10 năm trước, Văn Đức đang tỏa sáng trong màu áo CLB Sông Lam Nghệ An - cũng là nơi anh được đào tạo từ bé. Cuối năm 2016, Văn Đức đã được bổ sung cho U21 SLNA đá giải quốc gia, là người ghi bàn duy nhất giúp U21 SLNA đánh bại FLC Thanh Hóa ở trận mở màn. Tiền vệ quê Nghệ An đã yên bề gia thất, kết hôn với vợ hot girl Nhật Linh và có hai con. Ảnh: Công An Hà Nội FC, Phan Văn Đức.
Tác giả: Đinh Phạm
Nguồn tin: znews.vn