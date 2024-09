Sa thải trái luật, trường mầm non bị buộc phải bồi thường và nhận lại nhân viên

Ngày 5/9, TAND huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đã ban hành bản án số 01/2024/LĐ-ST về vụ "Tranh chấp về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải" giữa nguyên đơn là bà Trần Thị Thiên Kim (SN 1970, nhân viên nấu ăn Trường mầm non Ánh Dương) và bị đơn là Trường mầm non Ánh Dương, do bà Phan Thị Hán Huệ là người đại diện theo pháp luật với chức vụ Hiệu trưởng.

Theo đó, tòa cấp sơ thẩm đã tuyên hủy quyết định số 45/QĐ-MNAD ngày 9/5/2023 của Trường mầm non Ánh Dương về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức sa thải đối với bà Trần Thị Thiên Kim; hủy quyết định số 73/QĐ-MNAD ngày 11/8/2023 của Hiệu trưởng Trường mầm non Ánh Dương về việc giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Thiên Kim đối với khiếu nại quyết định kỷ luật bằng hình thức sa thải trên.

Đồng thời, buộc Trường mầm non Ánh Dương phải nhận bà Trần Thị Thiên Kim trở lại làm việc và bồi thường số tiền hơn 88 triệu đồng (gồm khoản tiền lương 15 tháng 9 ngày bà Kim không được làm việc; khoản tiền lương 2 tháng do sa thải trái pháp luật) cùng đó là khôi phục chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật cho người lao động.

Trường mầm non Ánh Dương, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (Ảnh: Gio Linh)

Theo nội dung vụ việc, năm 2006, bà Kim bắt đầu làm nhân viên nấu ăn cho trẻ tại Trường mầm non Ánh Dương, theo hợp đồng lao động số 62/HĐLĐ-MNAD ngày 1/7/2020.

Sau đó, khi trường mầm non có hiệu trưởng mới, bà Kim tiếp tục làm việc tại trường và ký lại hợp đồng lao động số 256/HĐLĐ-MNAD ngày 6/9/2022 với công việc là nhân viên nấu ăn, loại hợp đồng không xác định thời hạn, mức lương hơn 5,1 triệu đồng/tháng.

Trong quá trình làm việc từ tháng 11/2022 đến tháng 5/2023, Trường mầm non Ánh Dương cho rằng bà Kim đã vi phạm nhiều nội dung như: Vi phạm nội quy, quy chế làm việc; quy tắc ứng xử; vi phạm hợp đồng lao động…

Ngày 10/12/2022, Trường mầm non Ánh Dương ban hành thông báo về việc phân công nhiệm vụ đối với bà Kim từ nấu ăn cho trẻ sang công việc làm vệ sinh.

Sau đó, nhà trường có văn bản tờ trình gửi các cơ quan liên quan của huyện Châu Đức để tham mưu tư vấn xử lý kỷ luật người lao động, với lý do bà Kim vi phạm nội quy, quy chế làm việc của trường, cùng đó là ra quyết định thành lập hội đồng kỷ luật.

Đến ngày 9/5/2023, Hiệu trưởng Trường mầm non Ánh Dương ban hành quyết định số 45/QĐ-MNAD về việc thi hành kỷ luật sa thải đối với bà Kim.

Tại tòa, bà Kim cho rằng việc bà bị phân công công việc mới và sau đó là sa thải bắt nguồn từ việc bà đứng lên tố cáo các khuất tất liên quan vấn đề tiếp phẩm cho khẩu phần ăn của trẻ tại trường, dẫn đến bị "trù dập".

Cụ thể, theo bà Kim, sau khi làm việc tại trường một thời gian, bà nhận thấy có sự tiêu cực bớt xén khẩu phần ăn của trẻ nên thu thập số liệu, chứng cứ báo cáo lên ban giám hiệu trường để có hướng xử lý, nhưng sau đó vụ việc không nhà trường được truy xét.

Bà Kim cho rằng, quyết định sa thải của Trường mầm non Ánh Dương là trái quy định của pháp luật bởi lý do chỉ nêu lỗi chung chung, không nêu cụ thể lỗi gì, quy định nào, thời gian nào và mức độ ra sao, thuộc trường hợp nào trong những trường hợp áp dụng hình thức kỷ luật sa thải…

Mặc dù sau đó bà Kim đã khiếu nại quyết định kỷ luật sa thải trên nhưng không được Trường mầm non Ánh Dương chấp nhận.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét các chứng cứ, tài liệu hồ sơ vụ án được thẩm tra và kết quả tranh luận, HĐXX nhận định, Trường mầm non Ánh Dương căn cứ khoản 4 Điều 125 Bộ luật Lao động để xác định bà Kim vi phạm hợp đồng lao động, song không xác định được cụ thể thời điểm vi phạm, vi phạm thế nào và tính thời hiệu xử lý kỷ luật khi áp dụng xử lý kỷ luật sa thải.

Ngoài ra, đối chiếu với các căn cứ tại Điều 125 Bộ luật Lao động thì các lỗi vi phạm mà Trường mầm non Ánh Dương trong quyết định sa thải không phải là căn cứ trực tiếp để người sử dụng lao động áp dụng hình thức kỷ luật sa thải đối với người lao động.

Từ những phân tích trên, HĐXX cho rằng Trường mầm non Ánh Dương khi ban hành quyết định sa thải với 4 lý do vi phạm nêu trong quyết định 45 là không có căn cứ, theo quy định tại khoản 4 Điều 125 Bộ luật Lao động. Do đó, HĐXX đã ra phán quyết như trên.

Tác giả: Gio Linh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn