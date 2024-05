Rùng mình 3 clip đồi bại của Jung Joon Young và hội bạn Seungri

Hàng loạt tội ác như cưỡng bức tập thể, quay lén, môi giới mại dâm, lập nhóm chat dục vọng để phát tán những video ghi lại cảnh cưỡng bức phụ nữ của Seungri - em út đình đám nhóm BIGBANG và hội bạn Jung Joon Young, Choi Jong Hoon từng gây rúng động châu Á vào năm 2019. Mới đây, nhóm điều tra của BBC đã phát hành một bộ phim tài liệu đưa ra góc nhìn chi tiết đến mức ngỡ ngàng, phơi bày loạt tình tiết gây sốc chưa từng được tiết lộ của nhóm thần tượng Kbiz tha hóa này.

Trong bộ phim dài hơn 1 tiếng, nhiều tin nhắn, hình ảnh và tình tiết về đời tư trụy lạc, sở thích quay lén bệnh hoạn và những lời lẽ coi thường phụ nữ của Jung Joon Young và nhóm bạn gây ám ảnh cho người xem. Đặc biệt chỉ với 2 đoạn video ghi lại rõ mồn một cách Jung Joon Young quay phim phụ nữ và đối xử với họ không khác gì đồ vật cũng đủ để công chúng hình dung về những hành vi khiếp đảm mà Seungri và hội bạn đã gây ra trong quá khứ.

1. Coi phụ nữ là "đồ chơi" và "rác rưởi" để giở trò tiêu khiển và màn hả hê khoe chiến tích lạm dụng gây rùng mình

Ngay khi bộ phim tài liệu Burning Sun - Exposing the secret K-pop chat groups mới mở màn hơn 1 phút, BBC đã khiến khán giả sửng sốt khi công bố đoạn clip Jung Joon Young quấy rối tình dục 1 người phụ nữ. Trong đoạn clip được ghi lại, nam ca sĩ vừa sờ soạng chỗ nhạy cảm của cô gái, vừa nhìn vào camera gọi "Bạn à" với biểu cảm thỏa mãn, thích thú khi khoe chiến tích với những thành viên trong nhóm chat tình dục.

Clip Jung Joon Young quấy rối tình dục được BBC công bố

Sau đó, BBC còn công khai loạt tin nhắn với nội dung phơi bày triệt để sự thú tính của Jung Joon Young và nhóm chiến hữu trong group chat tình dục. Không chỉ quay lén, phát tán những cảnh quay nhạy cảm của các cô gái, họ còn bình phẩm thô tục, về các nạn nhân đã bị lạm dụng tình dục. Những kẻ này xem việc cưỡng hiếp 1 cô gái và hành động quay phim lại tội ác của mình như trò tiêu khiển để thỏa mãn thú vui biến thái. "Trái tim tôi đau quặn khi đọc cuộc trò chuyện trong nhóm chat tình dục đó. Nội dung kinh khủng hơn những gì tôi nghĩ", phóng viên Kang Kyung Yoon - người đầu tiên tiếp cận dữ liệu về nhóm chat tình dục của Seungri và hội bạn Jung Joon Young, Choi Jong Hoon không giấu được sự kinh hoàng.

Kim: Phải bật đèn flash lên quay thôi, nhỏ đó bất tỉnh rồi Choi: Haha Jung: Mày đã cưỡng hiếp con nhỏ đó, haha

Jung: Bây giờ tất cả đều làm chuyện đó trong các quán bar Jung: Trông dơ bẩn Jung: Cho đến gần đây bọn con gái đó vẫn là đồ chơi của tao Jung: Còn giờ hả, chúng không khác gì rác rưởi

2. Jung Joon Young chuốc phụ nữ uống đến say mèm để giở trò đồi bại

Đoạn clip thứ 2 mà BBC đăng tải về tội ác của nhóm idol Kpop sa đọa này là cảnh Jung Joon Young và Choi Jong Hoon chè chén bên các cô gái trẻ. Trong đó, Jung Joon Young liên tục chuốc rượu 1 người phụ nữ. Bất chấp việc cô gái đã từ chối và cho biết không muốn uống thêm nữa, Jung Joon Young vẫn cưỡng ép cô gái trẻ đã có dấu hiệu say khướt, gần như nằm gục trên ghế uống tiếp. Choi Jong Hoon và những người có mặt trong bữa tiệc dường như quá quen với cảnh chuốc rượu, họ để mặc cho Jung Joon Young thực hiện mục đích của mình. Hành động của y khiến công chúng vô cùng phẫn nộ, không ai muốn kẻ bệnh hoạn này được trả tự do sau khi thụ án trong thời gian ngắn ngủi.

BBC công bố clip ghi lại khoảnh khắc Jung Joon Young ép rượu 1 cô gái trẻ dù người phụ nữ đã có dấu hiệu say khướt, ngã vật ra ghế 3. Những vụ cưỡng bức tập thể kinh hoàng, nhưng nạn nhân không hay biết gì

Năm 2015, Jung Joon Young và hội bạn thuộc chatroom tình dục quyết định "săn mồi" qua chuyến đi trượt tuyết ở khu nghỉ dưỡng gần Seoul (Hàn Quốc). Tại đây, 1 vụ tấn công tình dục nghiêm trọng đã xảy ra. Choi Jong Hoon đã rủ một vài bạn nữ anh quen biết đến resort trượt tuyết và tiệc tùng cùng nhau. Các cô gái đều chia sẻ rằng không lâu sau khi uống rượu cùng Choi Jong Hoon, Jung Joon Young và 4 người đàn ông khác, họ mất sạch ký ức và không rõ chuyện gì đã xảy ra.

Sau đó, nhóm chat tình dục bắt đầu hoạt động khi hàng loạt hình ảnh nhạy cảm, video ghi lại cảnh quan hệ tình dục được 1 người họ Kim gửi vào liên tục. Mục đích quay lại những hình ảnh đồi bại này là để thông báo tình hình ăn chơi, "sưu tầm" phụ nữ cho Seungri - người vắng mặt trong chuyến đi.

Kim: (gửi 1 video quay lén cảnh quan hệ tình dục với phụ nữ) Seungri: Ai vậy? Kim: Hehe Kim: Bạn của ***, ***, 1 con nhỏ nói rất nhiều (Sau đó 1 loạt hình ảnh, video cưỡng hiếp phụ nữ được gửi liên tục vào nhóm chat)

BBC công bố các tin nhắn cười cợt, khoe chiến tích cưỡng hiếp phụ nữ của Jung Joon Young và hội bạn Seungri

Tháng 3/2016, Jung Joon Young và hội bạn cưỡng hiếp 1 cô gái trong tình trạng bất tỉnh do uống quá say và té ngã đập đầu ở khách sạn tại Daegu. BBC còn công bố dòng tin nhắn đối đáp, kể lại vụ việc một cách đầy khoái trá giữa Jung Joon Young và các thành viên trong nhóm chat tình dục. Theo đó, dù cô gái đã bị ngã đến bất tỉnh, Jung và hội bạn vẫn không có ý định bỏ qua. Họ đã thay phiên nhau xâm hại cô gái và quay phim lại cả quá trình.

Sau khi thực hiện hành vi cưỡng hiếp, Jung khẳng định với bạn bè rằng đó là "đêm vui nhất trong cuộc đời" anh. Theo phóng viên Kang Kyung Yoon, Jung Joon Young, Choi Jong Hoon và bạn bè chơi đùa trên thân xác phụ nữ như những món đồ chơi và khiến các cô gái không thể xúc phạm hay phản kháng lại. Cuối cùng, họ mang sự thống khổ của nạn nhân ra cười cợt và xem điều đó như chiến lợi phẩm.

Jung Joon Young và các thành viên trong nhóm chat tình dục gây ra nhiều vụ cưỡng hiếp tập thể

