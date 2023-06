Rủ nhau xuống sông Lô tắm, bé trai 6 tuổi mất tích

Nguồn tin từ cơ quan chức năng cho hay, trước đó Cháu Lù Văn C (SN 2017, trú tại Đội 3, thôn Tân Tạo, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) xuống nhà ông Ngoại, tại thôn Lùng Cu, xã Quang Minh chơi.

Bí thư Huyện ủy Bắc Quang có mặt chỉ đạo tìm kiếm, trao tiền hỗ trợ gia đình cháu bé mất tích và lực lượng cứu hộ. (Ảnh: Chí Cường).

Khoảng 8h30 phút, ngày 30/6, cháu C. cùng 2 chị, em họ ra sông Lô tắm và trượt chân ngã xuống sông. Ngay sau đó, các chị em họ đã báo với gia đình đến ứng cứu nhưng do mưa lớn phía thượng nguồn, nước sông Lô dâng cao và chảy siết nên cháu C. đã mất tích.

Nhận được thông tin, lực lượng cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn xã Quang Minh đã huy động lực lượng cùng 3 xuồng máy, cùng người thân tiến hành tìm kiếm cháu bé mất tích tại ven sông khu vực hạ nguồn

Kiểm tra và chỉ đạo công tác cứu nạn tại hiện trường, ông Hà Việt Hưng - Bí thư Huyện ủy Bắc Quang đề nghị cấp ủy, chính quyền và lực lượng cứu hộ xã Quang Minh tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ để tìm kiếm cháu bé mất tích trong thời gian sớm nhất; tăng cường công tác phối hợp với các xã, các nhà máy thủy điện khu vực hạ lưu sông Lô để mở rộng quy mô tìm kiếm.

Ông Hà Việt Hưng cũng đã đã đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ gia đình cháu C. 5 triệu đồng và lực lượng cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn xã Quang Minh 2 triệu đồng.

Tác giả: Phàn Họ - Chí Cường

Nguồn tin: phapluatplus.vn