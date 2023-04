Nhóm thiếu niên rủ nhau đi tắm rạch, 1 em chết đuối

Lực lượng chức năng tìm kiếm thiếu niên mất tích

Công an Bình Dương cho biết chiều nay (3-4), sau khi đi đá banh, nhóm 6 thiếu niên từ 15-16 tuổi rủ nhau ra rạch Cầu Quay, ở ấp An Mỹ, xã An Sơn, TP Thuận An tắm.

Trong lúc tắm, các em phát hiện một bạn mất tích nên hốt hoảng gọi mọi người xung quanh cùng đi tìm nhưng không thấy. Sự việc nhanh chóng được trình báo công an địa phương.

Nhóm thiếu niên hốt hoảng sau khi phát hiện 1 người trong nhóm mất tích

Nhận được tin báo, Công an xã An Sơn cùng Công an TP Thuận An đã huy động hàng chục người tìm kiếm. Đến chiều nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể thiếu niên nói trên.

Tìm thấy thi thể thiếu niên bị chết đuối ở rạch

Được biết, vào chiều nay, trên địa bàn xảy ra mưa lớn, nước rạch dâng cao.

Tác giả: Thảo Nguyễn

Nguồn tin: Báo Người lao động