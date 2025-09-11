Ronaldo gây sốc khi chửi CĐV

Vụ việc Ronaldo xô đẩy người hâm mộ làm nóng các diễn đàn bóng đá.

Daily Mail dẫn lời chuyên gia đọc khẩu hình Nicola Hickling, khẳng định siêu sao bóng đá Bồ Đào Nha có những lời lẽ gay gắt, hướng về phía một người hâm mộ. Trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu vòng loại World Cup 2026, Ronaldo gặp rắc rối với một người hâm mộ quá khích tại sảnh khách sạn nơi đội tuyển Bồ Đào Nha lưu trú.

Theo video được đăng trên mạng xã hội, người hâm mộ này vượt qua hàng rào an ninh để tiếp cận và cố gắng chụp ảnh tự sướng cùng CR7. Không hài lòng với hành động trên, Ronaldo đẩy người hâm mộ này ra xa, trong khi một người khác cũng bị bảo vệ chặn lại ngay sau đó.

Cả hai người hâm mộ sau đó bị hộ tống rời khỏi khu vực, còn Ronaldo quay người bỏ đi theo hướng ngược lại. Chuyên gia đọc khẩu hình Nicola Hickling sau đó phân tích đoạn băng và tiết lộ những lời lẽ gay gắt của Ronaldo.

Sau khi đẩy người hâm mộ, siêu sao bóng đá Bồ Đào Nha tức giận nói: “Tôi đã bảo không chụp nữa. Tránh ra!” Khi quay đi, ngôi sao 40 tuổi tiếp tục lẩm bẩm: “Tôi ước gì họ biến đi”. Hành động của Ronaldo làm dấy lên tranh cãi trên mạng xã hội.

Một số người hâm mộ chỉ trích thái độ của anh, gọi đó là phản ứng đáng xấu hổ của một người nổi tiếng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác đứng về phía siêu sao Al-Nassr, cho rằng người hâm mộ sai khi xâm phạm không gian cá nhân của anh.

