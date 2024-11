Ronaldo đền iPhone mạ vàng cho fan nhí bị sút bay điện thoại

Your browser does not support the video tag.

Fan nhí bật khóc sau khi bị Ronaldo sút bay điện thoại

Tại vòng 1/8 King Cup, Al-Nassr có trận thua 0-1 trước Al-Taawoun hôm 30-10, Ronaldo có tình huống phạt đền không thành công, đưa bóng vọt xà phút bù giờ thứ 6 của hiệp 2.

Phía sau cầu môn, hàng chục khán giả tại Sân vận động Al Awal Park, TP Riyadh đang hào hứng đưa điện thoại lên để ghi lại khoảnh khắc. Khi bóng bay đến gần hơn, nhiều người đã cúi xuống để tránh nó nhưng một cậu bé cầm điện thoại đã không kịp phản ứng khiến điện thoại của cậu cũng rơi xuống đất, ngã về phía sau và bật khóc.

Theo BBO Sports, Ronaldo đã tặng cho fan nhí một chiếc iPhone 16 Pro Max mạ vàng mới như một sự đền bù ngay khi biết về vụ việc.

Tình huống Ronaldo sút bay điện thoại fan hâm mộ nhí trong trận thua của Al-Nassr tại King Cup

Tuy nhiên, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn không tránh khỏi việc bị trêu chọc trên mạng xã hội. Nhiều dòng tweet được để lại trên mạng xã hội: "Apple hay Samsung sẽ sớm có chính sách không trả tiền bảo hiểm điện thoại nếu khách hàng đến xem Ronaldo thi đấu"; "Ít nhất Ronaldo cũng phá vỡ được điều gì đó, dù không phải kỷ lục".

Nhiều người dùng khác nhắc nhở, việc này không phải là lần đầu tiên Ronaldo vô tình gây thương tích cho người khác bằng một pha sút bóng từ tình huống cố định.

Cụ thể, năm 2013, trận giao hữu của Real Madrid với AFC Bournemouth, Ronaldo đã làm gãy cổ tay một cậu bé bằng một cú sút phạt. Gần nhất, tháng 9 năm 2023, trong màu áo Al-Nassr, một cú đá phạt của Ronaldo đã đập vào đầu một người quay phim phía sau khung thành.

Ở trận đấu trên, cú sút hỏng ăn của Ronaldo khiến Al-Nassr bị loại khỏi vòng 1/8 King Cup. Đó cũng là lần đầu tiên Ronaldo đá hỏng phạt đền cho Al Nassr sau 19 lần thành công liên tiếp.

Tác giả: Quốc An

Nguồn tin: Báo Người Lao Động