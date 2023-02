Rolls-Royce Phantom Lửa thiêng của Trịnh Văn Quyết giảm tới 9,6 tỷ

Buổi đấu giá lần thứ 5 của chiếc Rolls-Royce Phantom Sacred Fire siêu sang diễn ra vào ngày 17/2 vừa qua đã không thể được tổ chức với lý do không có cá nhân hay tổ chức nào chịu cọc số tiền 3,88 tỷ đồng, tương ứng 20% giá khởi điểm của xe, vì thế, ngân hàng OCB đã ủy quyền tiếp cho công ty đấu giá hợp danh Đông Nam tổ chức buổi đấu giá lần thứ 6.

So với thời điểm đầu tiên, mức giá Rolls-Royce Phantom Lửa thiêng của Trịnh Văn Quyết cho lần đấu thứ 6 này đã giảm gần 9,6 tỷ đồng.

Theo thông báo từ tổ chức đấu giá này, chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Lửa thiêng chỉ có đúng 1 xe trên toàn thế giới sẽ tiếp tục đấu giá lần thứ 6 vào lúc 9 giờ 30 phút sáng ngày 13/3/2023 với giá khởi điểm từ 18,44 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trước đó, người muốn tham dự buổi đấu giá xe Rolls-Royce Phantom Sacred Fire phải nộp số tiền cọc 3,688 tỷ đồng, tương ứng 20% giá khởi điểm của xe trước 17 giờ ngày 10/3/2023, sau thời gian này, sẽ không hợp lệ.

So với thời điểm đầu tiên, mức giá của lần đấu thứ 6 này đã giảm gần 9,6 tỷ đồng, còn nếu so với lần đấu giá gần nhất, chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Lửa thiêng có một không hai trên thế giới đã được hạ giá thêm 970 triệu đồng chỉ với lý do duy nhất sớm tìm thấy người mua.

Hiện nhiều người đang rất quan tâm liệu rằng buổi đấu giá lần thứ 6 của chiếc Rolls-Royce Phantom Sacred Fire có thành công hay không?

Hiện nhiều người đang rất quan tâm liệu rằng buổi đấu giá lần thứ 6 của chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Sacred Fire từng phục vụ ông Trịnh Văn Quyết có thành công hay không, ngoài ra, chiếc xe Rolls-Royce Ghost mạ vàng của cựu Chủ tịch FLC sau lần đấu giá thứ 6 bất thành vẫn chưa có động thái mới gì về việc sẽ được mang ra đấu giá tiếp hay không.

