Rơi trực thăng giữa rừng rậm ở Indonesia, 8 người thiệt mạng

Tân Hoa xã dẫn thông báo tối 16/4 của lực lượng cứu hộ Indonesia cho biết, chiếc trực thăng mang số hiệu PK-CFX biến mất khỏi radar vào khoảng 8h39 sáng, chỉ vài phút sau khi cất cánh từ một khu vực đồn điền thuộc huyện Melawi (tỉnh Tây Kalimantan) để bay tới khu vực Pontianak.

Một chiếc trực thăng tham gia chiến dịch tìm kiếm ở Indonesia. Ảnh: Polri

Dữ liệu từ cơ quan điều hành bay Indonesia cho biết máy bay khởi hành lúc 8h34 và dự kiến hạ cánh sau khoảng 15 phút. Tuy nhiên, liên lạc với phi hành đoàn đã bị gián đoạn khi trực thăng đang trên đường bay. Trên máy bay có 8 người, gồm 2 thành viên tổ bay và 6 hành khách.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy các mảnh vỡ của chiếc trực thăng trong một khu rừng rậm và cố gắng tiếp cận được hiện trường. "4 thi thể đã được đưa ra khỏi hiện trường, 3 nạn nhân khác vẫn còn bên trong phần thân trực thăng", thành viên đội cứu nạn thông tin và cho biết họ đang tìm kiếm thi thể cuối cùng.

Do điều kiện ánh sáng không đảm bảo và địa hình phức tạp, chiến dịch buộc phải tạm thời đình chỉ vào ban đêm. Lực lượng chức năng dự kiến sẽ nối lại công tác tìm kiếm vào sáng 17/4.

Indonesia, quốc đảo lớn nhất thế giới với hàng nghìn hòn đảo, phụ thuộc nhiều vào vận tải hàng không để kết nối các khu vực xa xôi. Trước đó, tháng 1/2026, một trực thăng do Bộ Thủy sản thuê đã rơi xuống sườn núi trên đảo Sulawesi, khiến toàn bộ 10 người trên máy bay thiệt mạng.

Tháng 9/2025, một trực thăng chở 6 hành khách và 2 thành viên phi hành đoàn rơi ngay sau khi cất cánh từ tỉnh Nam Kalimantan, làm tất cả những người trên khoang tử nạn. Chưa đầy hai tuần sau, một vụ rơi trực thăng khác tại huyện Ilaga đã khiến 4 người thiệt mạng.

Tác giả: Thái An

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân