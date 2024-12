Rộ tin máy bay chở tổng thống Syria bị bắn hạ

Máy bay Illyushin76 mang số hiệu chuyến bay Syrian air 9218 là chuyến bay cuối cùng cất cánh từ Damascus. Đầu tiên, nó bay về phía Đông, sau đó quay về phía Bắc.

Vài phút sau, tín hiệu của máy bay này biến mất khi bay vòng qua Homs.

Máy bay Illyushin76 mang số hiệu chuyến bay Syrian air 9218 là chuyến bay cuối cùng cất cánh từ Damascus. Ảnh: X

Sân bay quốc tế Damascus trước đó được sơ tán và tất cả các chuyến bay bị hoãn. Trong khi đó, các nguồn tin từ Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR - Anh) thông báo rằng quân đội Syria và lực lượng an ninh đã rút khỏi sân bay.

Sau đó, phiến quân Syria tuyên bố đã chiếm được thủ đô Damascus và tuyên bố chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad sụp đổ.

Hãng tin Reuters dẫn lời hai sĩ quan quân đội cấp cao giấu tên thạo tin cho rằng Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã lên máy bay và rời đi đến một địa điểm không xác định.

Trong diễn biến mới nhất, các nguồn tin địa phương cho biết máy bay của Tổng thống Syria Bashar Al-Assad đã bị bắn hạ. Tuy nhiên, các báo cáo này chưa được xác nhận. Cũng theo các phương tiện truyền thông địa phương, máy bay chở Tổng thống Syria bị rơi bên ngoài TP Homs, có thể do bị hệ thống phòng không bắn hạ.

Trước đó hôm 7-12, chính phủ đã phủ nhận thông tin Tổng thống al-Assad đã rời khỏi Damascus. Hãng thông tấn nhà nước cho rằng ông vẫn ở Damascus và đang thực hiện công việc của mình từ thủ đô. Dù vậy, nơi ở chính xác của tổng thống hiện vẫn chưa rõ và ông được cho là đã không xuất hiện trong nhiều ngày.

Your browser does not support the video tag.

Thủ tướng Mohammad Ghazi al-Jalali cho biết ông không có kế hoạch rời bỏ Syria

Tác giả: Xuân Mai

Nguồn tin: Báo Người lao động