Real thua sốc, gây địa chấn ở Cúp nhà Vua





Vinicius gây thất vọng.

Đây là cú sốc thực sự khi "Los Blancos" bị loại bởi một đội đang chơi kém ở giải hạng Nhì Tây Ban Nha, kéo dài chuỗi trận tệ hại gần đây và khiến người hâm mộ lo lắng về tương lai.

Trận đấu bắt đầu với sự áp đảo thuộc về Real Madrid, khi họ tung ra sân đội hình khá mạnh gồm Vinicius, Gonzalo Garcia hay Guler trong đội hình xuất phát.

Thế nhưng, Albacete nhanh chóng chứng tỏ họ không phải đối thủ dễ bị bắt nạt khi mở tỷ số phút 42. Dẫu vậy, hiệp một vẫn kết thúc với tỷ số 1-1, khi Real gỡ hòa phút 45+3 nhờ nỗ lực của ngôi sao trẻ Mastantuono.

Sang hiệp hai, Albacete tiếp tục pressing cao và chơi chủ động, sẵn sàng tận dụng sai lầm hàng thủ Real. Thành quả ấy được đền đáp ở phút 82, khi Betancor ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1.

Arbeloa không cứu nổi Real.



Dù Real gỡ hoà 2-2 ở phút 90+2, sau cú đánh đầu đẳng cấp của tài năng trẻ Garcia. Thế nhưng, những phút cuối chứng kiến Albacete chơi như một đội bóng lớn, dồn lên phản công và thành quả đến với họ khi Betancor hoàn tất cú đúp ở phút 90+5, ấn định chiến thắng 3-2.

Real Madrid dưới thời HLV tạm quyền Arbeloa chưa cho thấy sự hồi sinh. Dù chỉ phải gặp đội hạng dưới, họ mắc nhiều sai lầm, đặc biệt ở hàng thủ lỏng lẻo và thiếu sáng tạo ở tuyến giữa.

Albacete, dù đang ở vị trí 17, ngấp nghé khu vực xuống hạng tại giải hạng Hai (Segunda Division), chơi một trận xuất thần với tinh thần chiến đấu cao, giống như cách họ từng loại Celta Vigo ở vòng trước.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Albacete đánh bại Real Madrid, một cột mốc đáng nhớ cho đội bóng nhỏ bé này.Thất bại là đòn giáng mạnh vào Real Madrid, đội bóng đang chật vật ở La Liga và vừa thua ở Siêu Cúp Tây Ban Nha. Việc bị loại sớm khỏi Copa del Rey khiến họ chỉ còn hy vọng ở La Liga và Champions League.

Tác giả: Tường Linh

