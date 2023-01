Rắc rối, tốn kém vì phụ kiện

Kinh doanh phụ kiện hết thời? Theo ông Trương Thanh Châu, hiện nhiều chủ xe không còn mặn mà với việc độ xe, làm đẹp xe như trước đây. Nếu tình trạng này kéo dài, những người làm ăn, kinh doanh trong lĩnh vực này sẽ khó sống. Thực tế, ghi nhận tại cửa hàng phụ tùng ôtô trên đường An Dương Vương, Trần Bình Trọng, quận 5, phụ kiện ôtô đủ loại chất đầy mà người mua lại thưa thớt. Chủ một cửa hàng ở đây cho biết thời gian qua nhiều loại phụ tùng bị hụt hàng do đứt gãy chuỗi cung ứng vì dịch COVID-19. Nay thấy tình hình ổn định trở lại, các cửa hàng nhanh tay nhập hàng về với số lượng lớn để kinh doanh Tết. Tuy nhiên, do cơ quan chức năng siết chặt kiểm định xe khiến việc buôn bán phụ kiện rất ế ẩm. Trong khi đó, những người làm dịch vụ tháo "đồ chơi" trên xe lại làm mỏi tay không hết khách. Sau khi tháo đồ gắn thêm trên xe, các cửa hàng còn kiếm thêm tiền từ việc xử lý các vết trầy xước cũng như sơn lại xe... với giá từ vài triệu tới vài chục triệu đồng mỗi lượt.