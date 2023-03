Rà soát công tác chuẩn bị Hội thảo Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đại tướng Chu Huy Mân

Quang cảnh hội nghị

Hội thảo kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân là sự kiện lớn, nhằm khẳng định và làm rõ thêm cuộc đời hoạt động cách mạng kiên trung, bất khuất của Đại tướng - Người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhất mực trung thành, tận tụy, suốt đời chiến đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nhà chiến lược và vị chỉ huy xuất sắc, có uy tín lớn của Quân đội, người con ưu tú của quê hương Nghệ An.

Qua rà soát, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất. Đã hoàn thành việc biên soạn in ấn sách tổng hợp các bài tham luận về thân thế, cuộc đời hoạt động các mạng của Đại tướng Chu Huy Mân; gửi giấy mời đại biểu trong và ngoài Quân đội tham dự Hội thảo; khảo sát liên hệ tổ chức các hoạt động dâng hương, thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách. Tiến hành trang trí, chỉnh trang lại tại Khu tưởng niệm Đại tướng Chu Huy Mân và vi trí diễn ra Hội thảo. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dịp diễn ra hội thảo vào ngày mai 17/3/2023 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên - Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự đánh giá cao công tác phối hợp và công tác chuẩn bị của tỉnh Nghệ An. Để hội thảo được tổ chức thành công, đồng chí Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự yêu cầu tỉnh Nghệ An tiếp tục làm tốt mọi công tác chuẩn bị. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Hội thảo, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo đảm an ninh, an toàn cho các đại biểu trong qua trình di chuyển tham gia các hoạt động bên lề hội thảo.

Tác giả: Trọng Kiên – Châu Khang

Nguồn tin: nghean.gov.vn