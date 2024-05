Quyết tâm đến ngày 1/7/2024, chỉ sử dụng một tài khoản duy nhất VneID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

47 địa phương đã hoàn thành cấp tài khoản định danh điện tử

Báo cáo tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Công an cho biết: Đến nay có 27/63 địa phương đã phối hợp với Bộ Công an ban hành Kế hoạch về triển khai các mô hình thực hiện Đề án 06, trong đó có nhiều mô hình có khai thác sử dụng danh tính điện tử, tài khoản định danh điện tử để thực hiện các TTHC, dịch vụ hành chính. Bước đầu triển khai thực hiện hiệu quả, tạo niềm tin, sự đồng thuận, ủng hộ của người dân.

Tổng số lượt sử dụng tài khoản định danh điện tử trên các Cổng dịch vụ công đến nay là 11.645.068, số lượt đăng nhập trên ứng dụng Etax của Tổng cục Thuế là 941.045 lượt, số lượt đăng nhập trên ứng dụng VSSID của Bảo hiểm xã hội Việt Nam là 94.548.133 lượt. Tổng số tiền tiết kiệm được cho nhà nước ước tính 230 tỷ đồng.

100% công dân đã được cấp số định danh cá nhân. Bộ Công an đã cấp trên 86 triệu thẻ căn cước công dân gắn chíp cho 100% công dân đủ điều kiện. 100% công dân được cấp số định danh cá nhân; thu nhập trên 74,7 triệu hồ sơ định danh điện tử, kích hoạt trên 53,1 triệu tài khoản định danh điện tử, tỷ lệ kích hoạt trên tổng số hồ sơ thu nhập 71,3%; 47 địa phương đã hoàn thành cấp tài khoản định danh điện tử; hiện có 2,8 triệu chữ ký số thường xuyên được sử dụng. Bộ Công an đã hoàn thành, vượt chỉ tiêu triển khai 10 tiện ích trên VneID với hơn 1 triệu lượt truy cập, sử dụng các tiện ích VneID hàng ngày… Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai và sử dụng VneID.

Đề nghị Bộ Công an nghiên cứu thiết lập một kênh chuyên biệt để “ tiếp nhận, giải đáp, tháo gỡ vướng mắc”

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu kết luận

Phát biểu tham luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho biết: Tính đến ngày 01/5/2024, toàn tỉnh đã thu nhận được 2.446.786 hồ sơ; trong đó đã kích hoạt được 1.936.637/1.708.473 hồ sơ, (đạt 113,35% chỉ tiêu Bộ Công an giao). Mức 2 là 1.611.245 trường hợp (đạt 83,19%).

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Tổ Công tác triển khai Đề án 06, tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an hoàn thành kiểm tra mức độ an toàn mã nguồn và an toàn kết nối của tỉnh Nghệ An, đồng thời đã tích hợp xong tính năng đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử (SSO) giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Nghệ An với Hệ thống định danh và xác thực điện tử Bộ Công an. Đối với công tác rà soát, làm sạch tài khoản trên Cổng dịch vụ công và xây dựng tính năng cho phép công dân gửi yêu cầu xác thực thông tin tài khoản, phấn đấu hoàn thành trước ngày 01/6/2024, tiến tới chỉ sử dụng duy nhất VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Tuy nhiên, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh đã kết nối, chia sẻ với Hệ thống của các Bộ, ngành quá trình vận hành vẫn còn vướng mắc, không kết xuất, đồng bộ được dữ liệu, hoặc dữ liệu không thống nhất, dẫn đến tình trạng không thống kê được số hồ sơ, không kiểm soát được quá trình tiếp nhận và giải quyết. Đồng thời việc sử dụng nhiều tài khoản để thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống gây ra một số bất cập và vướng mắc như việc phải quản lý và ghi nhớ nhiều tài khoản khác nhau gây ra sự phức tạp và rườm rà cho người dùng, nhất là khi mỗi Hệ thống và tài khoản xây dựng một quy trình đăng nhập và xác thực riêng biệt.

Khi sử dụng nhiều tài khoản, có nguy cơ người dùng nhầm lẫn hoặc quên mật khẩu, dẫn đến việc mất mát thông tin hoặc truy cập khó khăn. Sử dụng nhiều tài khoản có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc gian lận và lạm dụng dịch vụ, khi người dùng có thể tạo ra nhiều tài khoản giả mạo hoặc sử dụng tài khoản của người khác với mục đích sai trái. Cơ quan quản lý gặp khó khăn trong việc quản lý và kiểm soát hồ sơ của người dùng khi thông tin phân tán trên nhiều tài khoản khác nhau, làm cho quá trình xử lý dịch vụ công trở nên không hiệu quả…

Tỉnh Nghệ An đề nghị Bộ Công an nghiên cứu thiết lập một kênh chuyên biệt để “ tiếp nhận, giải đáp, tháo gỡ vướng mắc”, từ đó giúp cơ quan quản lý cải thiện liên tục và tối ưu hệ thống, đảm bảo mục tiêu, tiến độ đề ra.

Quyết tâm từ ngày 1/7/2024 phải chạy trên 01 tài khoản duy nhất VneID

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đánh giá cao sự chuyển của các cấp, các ngành trong thực hiện Đề án 06; việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương đạt kết quả cao. Qua quá trình thực hiện đã có nhiều cách làm hay, sáng kiến của các địa phương, các bộ ngành. Trong quá trình triển khai cũng đã phát hiện ra nhiều khó khăn, vướng mắc cần phải tháo gỡ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các cấp, các ngành phải quyết tâm để từ ngày 1/7/2024 phải chạy trên 01 tài khoản duy nhất VneID. Tăng cường công tác truyền thông về sử dụng VneID đến người dân bằng các câu chuyện cụ thể; thực hiện truyền thông bằng nhiều hình thức đa dạng.

Bộ Công an phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông hoàn thiện cơ sở dữ liệu, cơ sở pháp lý về việc sử dụng VneID; tập trung tháo gỡ khó khăn cho các bộ, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện.

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các nhà mạng để làm sạch 100% thuê bao di động; nâng cao hạ tầng viễn thông, xóa các vùng lõm viễn thông. Các địa phương đầu tư hạ tầng viễn thông; tổ chức trao đổi kinh nghiệm với các địa phương khác trong việc triển khai VneID.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn