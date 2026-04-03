Quỹ Vì tương lai xanh phát động tháng hành động vì môi trường, kêu gọi 21 ngày sống xanh

Tháng hành động được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Trái Đất (22/4). Trong đó, cuộc thi nhật ký video (daily vlog) “Thử thách 21 ngày: Hành động Xanh - Chọn Tương lai Xanh” trên nền tảng Gen Green, diễn ra từ ngày 04/4 đến 24/4/2026, là một trong những hoạt động trọng tâm.

Chiến dịch “Thứ 4 Ngày Xanh” năm 2026 nhận được sự chung tay hưởng ứng của các đối tác Đoàn Thanh niên, trường học và cộng đồng cư dân ở các địa phương trên cả nước. Ảnh: QVTLX.

Tham gia thử thách, mỗi cá nhân sẽ duy trì thói quen sống xanh trong 21 ngày liên tục bằng cách ghi lại hành trình và chia sẻ trên mạng xã hội, qua đó lan tỏa cảm hứng hành động trong cộng đồng.

Chương trình áp dụng cơ chế quy đổi “góp xanh”. Cụ thể, mỗi video được đăng tải, Quỹ sẽ đóng góp 10.000 đồng vào các hoạt động trồng cây gây rừng. Lũy kế, cứ 100 video được đăng tải, Quỹ sẽ trao tặng một đèn năng lượng mặt trời cho các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng cao chưa có điện lưới.

Bên cạnh đó, các cá nhân hoàn thành chuỗi sống xanh liên tục trong 7 ngày, 14 ngày và 21 ngày sớm nhất sẽ nhận được các phần thưởng là voucher Xanh SM với giá trị lần lượt 200.000 đồng, 500.000 đồng và 1.000.000 đồng.

Trong ảnh là một đèn năng lượng mặt trời được tặng cho người dân tỉnh Sơn La, trong khuôn khổ chiến dịch Mùa hè Xanh 2025 do Quỹ đồng hành cùng Đoàn Thanh niên Đại học Quốc gia Hà Nội triển khai. Ảnh: QVTLX.

Quỹ Vì tương lai xanh phối hợp cũng với các đơn vị, đối tác tổ chức lễ ra quân trên toàn quốc, với hai hoạt động trọng tâm, gồm: “Khu phố Xanh Văn minh” (dọn vệ sinh, cải tạo cảnh quan khu dân cư) và “Ngày hội Xanh Tái sinh” (tiếp nhận quần áo, sách báo đã qua sử dụng). Các hoạt động hướng tới thúc đẩy phân loại rác tại nguồn và thói quen tái sử dụng trong cộng đồng.

Chia sẻ về chương trình, TS. Lê Thái Hà – Giám đốc Điều hành Quỹ Vì tương lai xanh (Tập đoàn Vingroup) nhấn mạnh: “Sống xanh không phải là điều gì xa vời, mà là những lựa chọn rất giản dị trong cuộc sống hằng ngày. Khi mỗi người cùng duy trì những hành động nhỏ một cách bền bỉ, chúng ta không chỉ thay đổi thói quen cá nhân mà còn góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực cho cộng đồng và tương lai.”

Chiến dịch “Thứ 4 Ngày Xanh” năm nay tiếp tục được mở rộng với sự tham gia của các đơn vị Đoàn Thanh niên, trường học và nhiều địa phương trên cả nước, tạo làn sóng hưởng ứng mạnh mẽ trong giới trẻ – lực lượng tiên phong trong việc định hình và lan tỏa lối sống xanh.

Qua các chiến dịch trọng điểm được triển khai với sự tham gia của hàng trăm nghìn người, Quỹ Vì tương lai xanh hướng đến thúc đẩy những hành vi, thói quen sống xanh trong mỗi cộng đồng cư dân. Ảnh: QVTLX.

Các hoạt động được triển khai theo tám nhóm trọng tâm, gồm: Di chuyển xanh, Không gian xanh, Tiêu dùng xanh, Tái chế xanh, Sức khỏe xanh, Giáo dục xanh, Công nghệ xanh và Lan tỏa xanh. Trong đó, nhiều sáng kiến được triển khai đồng loạt, như: cuộc thi “Nhà Tôi Xanh, Vinhomes An Lành” chương trình “Green Refill on The Go” (tái nạp mỹ phẩm vào vỏ chai đã sử dụng) do Vincom phối hợp cùng Xanh SM; phong trào “Tay lái xanh” dành cho cộng đồng chủ xe VinFast; mã ưu đãi “Xanh chung tay” bởi Xanh SM, VinFast tiếp tục chương trình “Thu xăng đổi điện”; triển lãm “Không khí thêm trong - Cuộc sống thêm màu” do Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam phối hợp với Vincom tổ chức; cùng các hoạt động giáo dục lối sống xanh được triển khai định kỳ tại Vinschool…

Thông qua chuỗi hoạt động đồng bộ trên quy mô toàn quốc, chiến dịch “Thứ 4 Ngày Xanh” năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò kết nối và dẫn dắt của Quỹ Vì tương lai xanh trong việc thúc đẩy các sáng kiến cộng đồng, góp phần hình thành những chuẩn mực sống bền vững trong xã hội. Đây cũng là một trong những nỗ lực thiết thực nhằm đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050, vì một tương lai nơi con người và thiên nhiên cùng phát triển hài hòa, thịnh vượng.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn