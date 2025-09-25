Quý ông Vbiz U50 phong độ ngời ngời nhờ tập luyện thể thao

Dù đã bước sang tuổi 45, Hứa Vĩ Văn vẫn luôn được khen ngợi bởi phong độ nam thần cùng vóc dáng săn chắc, lịch lãm. Ít ai biết rằng, để duy trì diện mạo trẻ trung và thể lực bền bỉ, nam diễn viên đã kiên trì theo đuổi thói quen tập luyện thể thao nhiều năm qua.
Trong cuộc sống thường ngày, Hứa Vĩ Văn dành từ 3-4 buổi/tuần để đến phòng gym. Mỗi buổi kéo dài khoảng 60 phút, bao gồm khởi động, các bài tập tạ, cardio và giãn cơ.
Ngoài gym, nam diễn viên còn yêu thích những trung tâm thể thao tích hợp nhiều tiện ích như bơi lội, spa, xông hơi, massage… giúp cơ thể vừa được vận động vừa được thư giãn, nạp lại năng lượng.
Để hỗ trợ tập luyện, Hứa Vĩ Văn duy trì chế độ ăn uống khoa học, chia nhỏ bữa trong ngày để đảm bảo đủ chất, đồng thời hạn chế ăn tối muộn.
Không chỉ duy trì thói quen thường ngày, khi tham gia bộ phim Mưa Đỏ, Hứa Vĩ Văn còn phải rèn luyện như một người lính thực thụ. Để hóa thân thành bác sĩ quân y giữa chiến trường, anh thường xuyên chạy bộ, tập thể dục mỗi sáng nhằm có thể lực và hơi thở chân thực khi lên phim.
Nhờ duy trì lối sống kỷ luật và tập luyện đều đặn, Hứa Vĩ Văn vẫn giữ được phong độ ấn tượng ở tuổi ngoài 40.
Câu chuyện rèn luyện thể thao của Hứa Vĩ Văn là minh chứng rõ ràng rằng: tuổi tác không phải là rào cản, mà chính sự kỷ luật và quyết tâm mới giữ được phong độ.
Không chỉ giúp cải thiện sức khỏe, giảm nguy cơ bệnh tật, tập luyện còn giúp tinh thần minh mẫn, ngoại hình trẻ trung và khí chất thêm cuốn hút - giống như cách Hứa Vĩ Văn vẫn đang làm ở tuổi ngoài 40.
U50 nhưng Hứa Vĩ Văn vẫn trẻ đẹp rạng ngời, là hình mẫu cho các quý ông trung niên.
Hứa Vĩ Văn phong thái ngời ngời mỗi khi xuất hiện. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
Tác giả: Thiên Anh
Nguồn tin: kienthuc.net.vn