Quý ông Vbiz U50 phong độ ngời ngời nhờ tập luyện thể thao

Không chỉ duy trì thói quen thường ngày, khi tham gia bộ phim Mưa Đỏ, Hứa Vĩ Văn còn phải rèn luyện như một người lính thực thụ. Để hóa thân thành bác sĩ quân y giữa chiến trường, anh thường xuyên chạy bộ, tập thể dục mỗi sáng nhằm có thể lực và hơi thở chân thực khi lên phim.