Quý I/2024, tỉnh đã cấp mới cho 18 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 12.274,2 tỷ đồng

Trong quý I/2024, các ngành, các cấp đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch năm 2024, xây dựng kịch bản tăng trưởng, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để chỉ đạo, điều hành. Triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến kế hoạch năm 2024; UBND tỉnh đã ban hành các quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 cho các cấp, các ngành. Trên cơ sở các Quyết định của UBND tỉnh và Thông báo chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2024, các huyện, thành phố, thị xã đã kịp thời giao chỉ tiêu đến các phường, xã, thị trấn trên địa bàn.

Quý I, các địa phương chủ yếu tập trung cho việc thu hoạch các loại cây trồng vụ Đông và đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ Xuân. Tổng diện tích gieo trồng toàn tỉnh đạt 40.355 ha, tăng 0,72% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 15/3/2024, tổng diện tích gieo trồng vụ Xuân toàn tỉnh ước đạt 151.575,03 ha, tăng 0,64% ha so với cùng kỳ năm trước. Các địa phương, đơn vị tích cực triển khai các nội dung xây dựng nông thôn mới; tập trung phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới năm 2024…

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) lũy kế 3 tháng đầu năm ước tăng 8,07% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, công nghiệp khai khoáng ước giảm 1,57%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,94%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 2,79%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 13,03% so với cùng kỳ năm 2023. Phần lớn các sản phẩm công nghiệp chủ yếu có sản lượng tăng so với quý I/2023.

Tính đến ngày 31/01/2024, tổng kế hoạch vốn năm 2023 đã giải ngân là 8.586,774 tỷ đồng/KH 8.585,59 tỷ đồng, đạt 95,05%KH giao đầu năm, hoàn thành mục tiêu Thủ tướng Chính phủ giao (đạt trên 95%) và cao hơn nhiều so với cùng kỳ (cùng kỳ chỉ đạt 84,86% KH giao đầu năm và 78,37% tổng KH giao). Về kế hoạch đầu tư công năm 2024, công tác giao kế hoạch được triển khai kịp thời ngay sau khi có Quyết định giao của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết của HĐND tỉnh. Tổng kế hoạch giao năm 2024 là 9.076,67 tỷ đồng, trong đó đưa vào đầu tư công tập trung phần tỉnh quản lý là 4.628,57 tỷ đồng. Đến nay, đã hoàn thành giao chi tiết 100% kế hoạch vốn cho các dự án để triển khai thực hiện, nhanh hơn nhiều so với năm 2023. Tính đến ngày 20/3/2024, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân 571,517 tỷ đồng, đạt 12,35% (cao hơn so với cùng kỳ năm 2023 là 5,06%); trong đó, một số nguồn vốn đạt khá như: Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (55,49%), nguồn thu xổ số kiến thiết (32,75%), nguồn thu sử dụng đất (18,78%). Có 15/67 địa phương, đơn vị, chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân trong quý I đạt kết quả khá (trên 30%).

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 3/2024 ước đạt 10.506,7 tỷ đồng, tăng 27,11% so với cùng kỳ; lũy kế quý I ước đạt 35.508,7 tỷ đồng tăng 29,33% so với cùng kỳ năm 2023. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống quý I ước đạt 2.058 tỷ đồng, tăng 40,86% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa quý I ước đạt 636,2 triệu USD, tăng 21,8% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu hàng hoá ước đạt 418,1 triệu USD, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2023...

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quý I/2024 ước thực hiện 5.904 tỷ đồng, đạt 37,1% dự toán, bằng 134,3% so với cùng kỳ năm 2023. Chi ngân sách địa phương ước thực hiện 6.576 tỷ đồng, đạt 18,2% dự toán. Các hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế diễn ra sôi nổi. Lũy kế trong năm 2024 (tính đến ngày 20/3/2024), trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp mới (chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp GCNĐKĐT) cho 18 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 12.274,2 tỷ đồng. Điều chỉnh 39 lượt dự án, trong đó điều chỉnh tổng vốn đầu tư 14 lượt dự án với tổng vốn đầu tư tăng 2.352,1 tỷ đồng. Tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh là 14.626,3 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2023, số lượng dự án cấp mới giảm 40% tuy nhiên tổng vốn đầu tư cấp mới tăng 2,48 lần.

Trong quý I (tính đến ngày 20/3/2024), có 602 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký thành lập 6.175,7 tỷ đồng, tăng 127,04% so với cùng kỳ năm 2023. Có 291 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 28 doanh nghiệp so với cùng kỳ.

Tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đến năm 2040. Hoàn thành lấy ý kiến góp ý của các Bộ, ngành Trung ương về Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, hiện đang tập trung giải trình, tiếp thu và hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hoàn thành trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua Đề án mở rộng Khu kinh tế Đông Nam và đổi tên thành Khu kinh tế Nghệ An.

Lĩnh vực văn hoá - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Ước tính 3 tháng đầu năm, đã giải quyết việc làm cho 19.158 người (đạt 40,76% kế hoạch, bằng 107,03% so với cùng kỳ năm trước). Các ngành, các cấp đã quan tâm, chăm lo cho người dân bảo đảm vui Xuân, đón Tết an vui, an toàn. Các chính sách an sinh xã hội, công tác thăm hỏi, động viên người có công, gia đình chính sách, người cao tuổi, người nghèo,... được quan tâm triển khai kịp thời.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp đẩy mạnh thực hiện hiệu quả 8 mục tiêu, 41 nhiệm vụ, 6 nhóm giải pháp triển khai công tác CCHC. Tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, nhất là dịp trước, trong và sau Tết cơ bản được đảm bảo tốt. Các lực lượng chức năng ra quân quyết liệt trong công tác trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự tại các địa bàn, đặc biệt là việc triển khai Tổ công tác 373 tuần tra vũ trang phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh được thực hiện quyết liệt, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho người dân đón Tết…

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn do ảnh hưởng của tình hình thế giới. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ lực chưa đạt mục tiêu theo kịch bản đã đề ra. Giải ngân vốn đầu tư công đối với một số nguồn vốn còn chậm như nguồn vốn nước ngoài (0%); có 41/67 đơn vị giải ngân còn chậm (dưới 10%), trong đó có 26 cơ quan, đơn vị chưa thực hiện giải ngân (0%). Công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng đã được các địa phương triển khai quyết liệt, nhưng nhìn chung còn gặp nhiều khó khăn; một số vướng mắc còn kéo dài, chưa được giải quyết dứt điểm, nhất là các dự án hạ tầng khu công nghiệp, dự án đường giao thông trọng điểm... Một số ngành, địa phương còn chậm trễ, công tác phối hợp trong việc xử lý các thủ tục, hồ sơ các dự án đầu tư chưa hiệu quả. Tỷ lệ hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình còn thấp…

