'Quý cô' đi xe trăm triệu ghé cửa hàng thời trang rồi giở trò xấu xí

Ngày 7/2, mạng xã hội liên tục chia sẻ đoạn clip ghi lại vụ việc một người phụ nữ đi xe máy hiệu SH ghé vào một tiệm quần áo bình dân ở TP.HCM, rồi có hành vi trộm cắp.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại cửa hàng thời trang trên đường Phan Văn Hớn, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Thông tin với PLO, chị (46 tuổi, quê Bình Định), chủ cửa tiệm bán quần áo trong đoạn clip nói trên cho biết, vào trưa 5/2, chị đứng nấu nước dưới bếp, ít phút sau lên nhà thì phát hiện mất đồ tại khu vực trưng bày phía trước tiệm.

Khi kiểm tra camera an ninh, chị P. phát hiện vào lúc 10h50 phút, có một người phụ nữ mặc đồ trùm kín đầu, đeo khẩu trang chạy xe máy hiệu Honda SH đến. Người phụ nữ đứng trước cửa tiệm lựa đồ khá lâu. Sau khi quan sát không thấy có chủ tiệm nên người này đã nhanh tay tháo chiếc áo khoác trưng bày, mặc vào người rồi quay ra xe, phóng đi mất.

Người phụ nữ vào trộm áo khoác, mặc lên người rồi phóng xe bỏ đi

Theo chị P., chiếc áo khoác bị mất chỉ có giá trị vài trăm ngàn đồng, mới được chị lấy về thêm để bán, trưng bày chưa được bao lâu đã bị trộm. Nhưng điều chị bất ngờ và không khỏi thắc mắc là người phụ nữ đi xe máy trăm triệu, bề ngoài quý cô, sang trọng là vậy mà lại có thể ra tay trộm cắp.

Ngay khi vụ trộm xảy ra, chị P có báo với một người có chức trách tại địa phương để phản ánh, chưa đến công an trình báo bằng văn bản. Clip về vụ trộm xuất hiện trên mạng xã hội cũng để người dân cảnh giác.

Được biết, chị P. là người mẹ đơn thân đang nuôi con học lớp 10. Tiệm bán quần áo bình dân chính là 'cần câu cơm' duy nhất của hai mẹ con trong suốt 6 năm qua.

