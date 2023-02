Trend 'đúng nhận sai cãi' là gì mà đang khiến dân mạng rầm rộ?

Trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, Tiktok đang rầm rộ những video clip nói về việc bổ hoa quả và câu “đúng nhận sai cãi” khiến dân tình rầm rộ.

Những đoạn clip của người phụ nữ được cho là cô đồng chia sẻ trên mạng xã hội nhận được sự quan tâm lớn của dư luận.

Qua tìm hiểu được biết, cụm từ “đúng nhận sai cãi” xuất phát đầu tiên từ những clip Tiktok của một người phụ nữ được cho là cô đồng. Trong các đoạn clip, cô đồng này có phong cách xem bói theo kiểu bổ quả cau.

Mỗi khi nói chuyện, xem bói cho người khác, cô đồng này thường quay lại clip đăng lên tiktok. Trong các đoạn clip, cô đồng sử dụng ngữ điệu nói nhanh, lưu loát và ngữ khí chắc nịch mỗi khi phán đoán, nói về cuộc đời của những người xem bói.

Người phụ nữ có những clip tiktok nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. (Ảnh chụp màn hình).

Sau đó, người phụ nữ thường nói thêm câu: “Đúng nhận sai cãi”, “Đúng nhận sai cãi cho tôi”. Cụm từ này được cô đồng nhắc đi nhắc lại liên tục sau khi nói về chuyện quá khứ hay gia cảnh của người xem bói.

Sau đó, dân mạng bắt đầu rầm rộ làm theo những clip bổ các loại quả khác nhau. Mỗi khi bổ quả, cư dân mạng cũng sử dụng cụm từ “đúng nhận sai cãi” theo cách cô đồng trên đã dùng với phong cách hài hước.

Cụm từ "đúng nhận sai cãi" xuất phát từ người phụ nữ này. (Ảnh chụp màn hình).

Những clip nhanh chóng nhận được sự quan tâm, chia sẻ của dư dân mạng bởi độ hài hước và cụm từ “đúng nhận sai cãi” cũng nhanh chóng trở thành trend hot trên các nền tảng mạng xã hội.

Cụm từ “đúng nhận sai cãi” có thể hiểu là khi người nói nói cho người nghe, người nghe cảm thấy đúng thì sẽ nhận là đúng. Trường hợp người nghe cảm thấy sai sẽ cãi, phản biện lại lời của người nói.

Câu nói chỉ đơn giản là để chỉ đến một cuộc tranh luận, xác nhận đúng sai, phải trái giữa 2 bên người nói và người nghe với nhau.

Sở dĩ cụm từ “đúng nhận sai cãi” trở nên hot, thành trend bởi vì ngữ điệu nói của cô đồng khiến dân tình thích thú và quay các clip tương tự với phong thái hài hước.

Hiện trend này đang cực viral trên các nền tảng mạng xã hội.

Tác giả: Tùng Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn