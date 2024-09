'Quý bà' hầu tòa vì đưa người khác trốn đi nước ngoài

Ngày 16/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Khánh Vân, SN 1977, trú tại xã Nghi Liên, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Đứng trước bục khai báo, bị cáo Vân đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo hồ sơ vụ án, mặc dù không có chức năng đưa công dân Việt Nam đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài nhưng vì mục đích vụ lợi, Nguyễn Thị Khánh Vân đã liên hệ với Lê Đình Thương làm thủ tục đưa 4 người gồm: T.Đ.Th., V.T.M.N., T.Đ.M., N.T.H. sang Canada lao động với chi phí 20.000 USD.

Theo đó, cách thức Thương đưa người lao động đi từ Việt Nam sang Guinea theo diện thư mời. Sau đó, từ Guinea sẽ xin Visa sang Canada. Ban đầu, Vân sẽ thu của mỗi người 10 triệu đồng tiền cọc và hộ chiếu để Thương làm thủ tục xin thư mời từ Guinea.

Đến khi có lịch bay, Vân sẽ thu thêm mỗi người 5.000 USD. Đến khi sang được Guinea thì thu tiếp mỗi người 4.000 USD để chứng minh tài chính. Vân cam kết khi nào sang Canada mới phải nộp đủ tiền.

Trong thời gian từ tháng 7 tháng 8/2022, Vân đã tư vấn cho 4 người trên sang Canada bằng cách thức trên. Đến ngày 17/8/2022, Vân đón 4 người vào Tp.Hồ Chí Minh rồi giao cho Thương để người này trực tiếp đưa sang Canada.

Một ngày sau, Thương đưa những người trên làm thủ tục xuất cảnh từ Việt Nam sang Guinea và chờ làm thủ tục đi tiếp sang Canada để ở lại lao động.

Tuy nhiên, sau nhiều tháng chờ đợi nhưng không sang Canada được, đến tháng 8/2023, các công dân trên đã yêu cầu Vân và Thương mua vé máy bay đưa về Việt Nam.

Cơ quan điều tra xác định, 4 bị hại đã nộp cho Vân 36.000 USD và 40 triệu đồng. Sau đó, Vân đã chuyển cho Thương 33.000 USD và 66 triệu đồng, giữ lại gần 27 triệu và 1.000 USD. Sau khi sự việc bị vỡ lở, Thương đã trả cho những công dân trên một số tiền.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Khánh Vân 18 tháng tù về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Theo chủ tọa phiên tòa, các lao động kể trên biết hành vi đưa người đi nước ngoài của Vân là trái phép, trái pháp luật nhưng vẫn thỏa thuận thực hiện. Do đó, quyền lợi dân sự của những người liên quan này HĐXX không xem xét.

Đối với Lê Đình Thương, do đối tượng này đã xuất cảnh ra nước ngoài nên cơ quan công an chưa làm việc được với đối tượng. Nhưng với tài liệu và chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can Lê Đình Thương về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài . Cơ quan chức năng đã ra quyết định truy nã Thương, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

