Quốc hội đồng ý dành 53.554 tỉ đồng bổ sung cho địa phương thực hiện lương cơ sở

Theo nghị quyết vừa được thông qua, tổng thu ngân sách trung ương là 1,225 triệu tỉ đồng; chi ngân sách trung ương là hơn 1,8 triệu tỉ đồng.

Dự toán ngân sách là 238.421 tỉ đồng để bổ sung cân đối ngân sách địa phương; 53.554 tỉ đồng bổ sung cho địa phương đảm bảo thực hiện mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng; dự toán 187.175 tỉ đồng bổ sung có mục tiêu ngân sách địa phương.

Kéo dài thời gian ổn định ngân sách địa phương sang năm 2026

Quốc hội đồng ý kéo dài thời gian ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025 sang năm 2026, thực hiện phân chia các khoản thu giữa trung ương và địa phương. Bao gồm thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và thuế bảo vệ môi trường đối với sản phẩm xăng dầu, tiền thu từ sử dụng đất, thuê đất thực hiện theo Luật Ngân sách 2025. Tiếp tục thực hiện nguyên tắc hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho địa phương thực hiện an sinh xã hội.

Tăng thêm 3% số bổ sung cân đối so với dự toán năm 2025 để địa phương có thêm nguồn lực đáp ứng nhiệm vụ chi quan trọng phát sinh trong năm kéo dài.

Quốc hội cũng dành 15.000 tỉ đồng dự phòng đảm bảo an toàn, an ninh tài chính quốc gia trong trường hợp kinh tế - xã hội có biến động, thu ngân sách nhà nước không đạt dự toán; giao Chính phủ chủ động điều hành nhằm hạn chế ảnh hưởng tới các nhiệm vụ chi đã được dự toán và đảm bảo an toàn tài chính.

Tiền thu phí đường bộ với ô tô được sử dụng thế nào?

Đối với nguồn thu phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô, nộp ngân sách trung ương 100% và thực hiện bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho địa phương là 10.494,471 tỉ đồng. Số tiền này sẽ được dùng thực hiện việc quản lý, bảo trì đường bộ với 4.677 tỉ đồng; còn lại thực hiện quản lý, bảo trì quốc lộ đã phân cấp cho địa phương.

Ngoài ra với các chương trình mục tiêu quốc gia sẽ được phân bổ 10.000 tỉ đồng, đảm bảo hiệu quả và không trùng lặp. Đảm bảo mức tối thiểu 3% tổng chi ngân sách nhà nước cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Trong báo cáo giải trình tiếp thu trước khi Quốc hội bấm nút thông qua, trước một số ý kiến đề nghị rà soát dự toán thu, phấn đấu tăng ít nhất 10% so với 2025, đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho rằng dự toán thu năm 2026 được xây dựng bám sát mục tiêu tăng trưởng kinh tế, chỉ tiêu tại dự thảo Văn kiện Đại hội XIV, các chính sách thu hiện hành.

Trong đó, thu nội địa từ sản xuất kinh doanh tăng khoảng 11,1%, là mức phấn đấu cao nhất từ trước đến nay. Trong khi đó, một số lĩnh vực thu chịu tác động của nhiều yếu tố như thị trường, giá cả, lãi suất... Hoạt động thu từ xuất nhập khẩu cũng chịu tác động của chính sách thuế đối ứng Mỹ, tình hình thế giới biến động.

Về vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương, trong phương án trình, số thu ngân sách trung ương được hưởng chiếm khoảng 48,4% tổng thu ngân sách và ngân sách địa phương chiếm tỉ lệ cao hơn.

Dù vậy, ông Thắng khẳng định vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương vẫn được đảm bảo, thể hiện qua tổng chi chiếm 57,7%; đảm bảo các nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng; cân đối đảm bảo mặt bằng tiền lương cho các địa phương là 291.900 tỉ đồng và bổ sung có mục tiêu 176.600 tỉ đồng dự toán đầu tư hỗ trợ cho địa phương.

Theo nghị quyết, Quốc hội giao Chính phủ thực hiện phân bổ, giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước, mức phân bổ ngân sách trung ương cho từng bộ, cơ quan và tỉnh, thành. Các đơn vị có nhiệm vụ đảm bảo phân bổ vốn tập trung, có trọng tâm, trọng điểm tuân thủ điều kiện và trật tự ưu tiên. Trong đó, cần bố trí đủ vốn cho các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia, dự án đầu tư công đặc biệt, đầu tư công khẩn cấp, dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn, bố trí vốn đối ứng ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài, thực hiện dự án PPP, dự án chuyển tiếp...

