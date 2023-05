"Quốc bảo nhan sắc Việt" được báo Trung khen hết lời, đi biển không bikini, "dát" hàng hiệu từ đầu đến chân

Nguyễn Trần Huyền My (sinh năm 1995) là một trong những mỹ nhân đình đám trong làng hương sắc. Dù chỉ đoạt Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 thế nhưng nhờ sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng gợi cảm, Huyền My không chỉ được công đồng mạng trong nước quan tâm mà còn nhiều lần "gây sốt" các trang báo mạng nước ngoài. Tờ Sohu đã đăng tải nhiều bài viết ca ngợi nhan sắc của Huyền My và gọi cô là "Quốc bảo nhan sắc Việt". Thậm chí, truyền thông Hoa ngữ còn ví von nàng hậu có gương mặt Cổ Lực Na Trát, đôi chân Đường Yên.

Huyền My gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào cùng vóc dáng quyến rũ.

Hiện đang hoạt động tại đài trình hình K+, Huyền My luôn ghi điểm bởi phong cách thời trang thanh lịch, trẻ trung khi lên sóng.

Hiện tại, Huyền My đang hoạt động với vai trò BTV Truyền hình. Mỹ nhân sinh năm 1995 luôn xuất hiện với ngoại hình rạng rỡ. Bên cạnh đó, thêm một điều làm công chúng chú ý ở Huyền My đó chính là phong cách thời trang sang chảnh, "toát mùi tiền" với những món đồ hàng hiệu đắt đỏ. Thật không ngoa khi có thể nói Huyền My là một trong những "tay chơi" hàng hiệu đình đám nhất nhì làng hương sắc.

Trên trang cá nhân, "Quốc bảo nhan sắc VTV" luôn làm bao fan "lóa mắt" bởi những màn "dát" hàng hiệu. Đặc biệt, diện đồ hiệu "từ đầu đến chân" là phong cách Huyền My theo đuổi gần đây.

Mới đây, Huyền My khoe những hình ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng ở Nha Trang với bộ cánh phủ dày đặc logo Gucci. Trang phục gồm áo phông 14 triệu đồng phối chân váy hơn 40 triệu đồng. Kết hợp cùng giày cao gót mũi nhọn sang chảnh, càng làm tôn lên đôi chân thon của nàng Á hậu

Đặc biệt, khi đi ra biển, người đẹp cũng không bỏ qua những item hàng hiệu. Chiếc váy len ôm sọc trắng đen là item quen thuộc từ nhà Balmain sang chảnh.

Không riêng trong chuyến nghỉ dưỡng này, những hình ảnh trước đó của Huyền My đều luôn làm cư dân mạng trầm trồ bởi phong cách thời trang "toát mùi tiền". Người đẹp sinh năm 1995 thường xuyên ra phố với những bộ cánh xa xỉ, "ngập" trong những item hàng hiệu với họa tiết logo đặc trưng.

Trước đây, mỹ nhân sinh năm 1995 vẫn yêu thích những item hàng hiệu. Tuy nhiên, cô thường phối cùng những item đơn giản, cơ bản như quần jeans, áo sơ mi. Những chiếc túi hay những trang sức hàng hiệu được Huyền My dùng làm điểm nhấn cho trang phục.

Gần đây, khoảnh khắc ngủ gật của nàng Á hậu sinh năm 1995 vừa gây sốt coi mạng. Không chỉ làm fan ngẩn ngơ với nhan sắc xinh đẹp, làn da trắng mịn mà Huyền My còn khiến bao người "lóa mắt" với outfit sang chảnh. Thời trang đi bay của người đẹp sinh năm 1995 "ngập" hàng hiệu với chiếc áo polo hot trend từ nhà Christian Dior. Chân dài mix cùng kính mắt Fendi, bông tai Dior.

Song món đồ có màu sắc khiêm tốn nhưng lại "phát sáng" nhất khung hình chính là chiếc túi xách da cá sấu tới từ Hermes cô để bên đùi.

Xuống phố đi cà phê nhưng Huyền My mang hơn 1 căn nhà ra đường. Cô diện set đồ đen trắng với những hàng cúc nổi màu vàng gold đặc trưng của Balmain đang là hot trend của giới dâu hào môn, tay đeo đồng hồ tiền tỷ của Richard Mille, mắt đeo kính của Fendi, ngón nhẫn lấp lánh hột xoàn size khủng và trang sức Van Cleef & Arpels.

Đặc biệt, thứ gây chú ý nhất chính là chiếc túi Hermes Birkin cá sấu bạch tạng Himalaya có giá thấp nhất rơi vào khoảng 60 nghìn đôla, cao nhất vào khoảng 300 nghìn đôla.

Ngay cả những set đồ ngủ của mỹ nhân được báo Trung khen nức nở cũng được đầu tư không kém. Cô sở hữu nhiều bộ pyjamas từ các thương hiệu xa xỉ như Christian Dior hay Louis Vuitton,... có giá trên dưới trăm triệu.

Trong những chuyến du lịch, á hậu cũng tích cực chưng diện hàng hiệu. Bộ cánh Balmain mang đến cho Huyền My phong cách thanh lịch trên phố Nhật Bản.

Trong chuyến vi vu châu Âu hồi đầu năm, người đẹp cũng gây sốt khi "đắp" loạt hàng hiệu đi du hí. Những hot hit từ nhà Dior được Huyền My trưng dụng. Dù quấn khăn to sụ nhưng nàng hậu vẫn trông sang chảnh nhờ những họa tiết đặc trưng của thương hiệu thời trang từ Pháp.

Trong một outfit khác, nàng Á hậu cũng tiếp tục "dát" hàng hiệu từ đầu đến chân với set quần ống suông, áo khoác từ Dior. Gần như tất cả các phụ kiện đi kèm của cô là khăn, bịt tai, kính mắt, giày cũng đều của nhà mốt nước Pháp.

Tác giả: Thùy Dương

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn