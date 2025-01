Quảng Nam có tân phó giám đốc Công an tỉnh

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng trao quyết định bổ nhiệm, tặng hoa chúc mừng thượng tá Nguyễn Xuân Hoàng, tân phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam - Ảnh: C.T.

Sáng 2-1, tại trụ sở Công an tỉnh Quảng Nam, Bộ Công an đã công bố quyết định của bộ trưởng về công tác cán bộ. Theo đó, bộ trưởng Bộ Công an quyết định bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Xuân Hoàng giữ chức vụ phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Quyết định bổ nhiệm được công bố tại hội nghị tổng kết công tác công an năm 2024, triển khai chương trình công tác công an năm 2025 do Công an tỉnh tổ chức.

Tại đây Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đã trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng thượng tá Nguyễn Xuân Hoàng.

Thượng tá Nguyễn Xuân Hoàng 48 tuổi, quê quán huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức phó giám đốc, ông là chánh thanh tra Công an tỉnh Quảng Nam.

Cũng tại hội nghị, đại diện Bộ Công an công bố quyết định tái bổ nhiệm đại tá Nguyễn Hà Lai giữ chức vụ phó giám đốc Công an Quảng Nam.

Như vậy hiện nay Công an tỉnh Quảng Nam ngoài giám đốc là thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp thì có 4 phó giám đốc gồm: đại tá Nguyễn Hà Lai, đại tá Nguyễn Thành Long, đại tá Võ Thị Trinh và thượng tá Nguyễn Xuân Hoàng.

Trước đó tháng 10-2024, Bộ Công an cũng đã công bố quyết định của bộ trưởng điều động và bổ nhiệm đại tá Hồ Song Ân (46 tuổi, phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam) đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao quyết định tái bổ nhiệm đại tá Nguyễn Hà Lai giữ chức vụ phó giám đốc Công an tỉnh - Ảnh: C.T.

Tác giả: Lê Trung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ