An Giang có tân phó chủ tịch UBND tỉnh là kỹ sư cầu đường

Ông Ngô Công Thức (thứ 2 từ trái qua) được bầu giữ chức phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh: CHÍ HẠNH

Ngày 13-11, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang tổ chức kỳ họp thứ 24 (chuyên đề), khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 để xem xét, biểu quyết bãi bỏ, thông qua một số nghị quyết quan trọng về lĩnh vực đất đai, kinh tế - xã hội; bỏ phiếu bầu chức phó chủ tịch UBND tỉnh, miễn nhiệm và bầu ủy viên UBND tỉnh.

Về nhân sự, ông Hồ Văn Mừng - chủ tịch UBND tỉnh An Giang - đã đọc tờ trình giới thiệu bầu chức phó chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Ngô Công Thức - tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Giao thông vận tải.

Tờ trình miễn nhiệm ủy viên UBND tỉnh đối với ông Cao Thanh Sơn - nguyên giám đốc Sở Tư pháp - do đã nghỉ hưu và bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh đối với ông Trịnh Tuấn Ngọc - giám đốc Sở Tư pháp.

Kỳ họp có 53 đại biểu tham dự, sau khi xem xét, 100% số đại biểu có mặt đã thống nhất miễn nhiệm đối với ông Cao Thanh Sơn và bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh đối vối ông Trịnh Tuấn Ngọc.

Với 52 số phiếu đồng ý, 1 phiếu không đồng ý, ông Ngô Công Thức - giám đốc Sở Giao thông vận tải An Giang - đã chính thức được bầu giữ chức phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Ngô Công Thức 53 tuổi, quê quán Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Ông Thức có trình độ chuyên môn là kỹ sư cầu đường, thạc sĩ kỹ thuật xây dựng công trình, từng kinh qua các vị trí công tác tại Sở Giao thông vận tải, sau đó giữ chức bí thư Huyện ủy An Phú các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025, chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện An Phú nhiệm kỳ 2021-2026.

Tháng 10-2023, ông Thức được Ban thường vụ Tỉnh ủy An Giang điều động đến để Ban cán sự Đảng UBND tỉnh bổ nhiệm chức giám đốc Sở Giao thông vận tải.

Tác giả: CHÍ HẠNH

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ