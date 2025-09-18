7 người trong gia đình tử vong tại chỗ khi xe tải đâm vào ô tô

Một vụ tai nạn giao thông thương tâm đã xảy ra tại Nellore, bang Andhra Pradesh vào hôm 17/9. Bảy thành viên trong một gia đình đã thiệt mạng sau khi một chiếc ô tô va chạm với một chiếc xe tải chở cát.

Theo cảnh sát, các nạn nhân đến từ thị trấn Nellore và đang trên đường đến bệnh viện của chính phủ Atmakur để thăm người thân.

Chiếc xe tải đâm vào ô tô khiến 7 người tử vong.

"Bảy người trong một gia đình, bao gồm một bé gái 15 tuổi, đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe tải chở cát đâm vào xe của họ gần Sangam mandal ở quận Nellore", một quan chức cảnh sát nói với PTI.

Ông cho biết tài xế xe tải đã bỏ trốn khỏi hiện trường ngay sau vụ va chạm và đang nỗ lực truy tìm anh ta. Một vụ việc đã được ghi nhận.

Trong khi đó, người đứng đầu YSRCP YS Jagan Mohan Reddy bày tỏ sự đau buồn trước tai nạn này.

"Vụ việc này khiến tôi vô cùng đau buồn và tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình những người đã mất", Reddy cho biết trong thông cáo báo chí của YSRCP.

Ông kêu gọi chính quyền thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa cần thiết để ngăn ngừa những tai nạn tương tự trong tương lai.

Tác giả: Phương Linh (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn