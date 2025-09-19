Bugatti La Voiture Noire giá 310 tỷ đồng được mang ra đấu giá kín

La Voiture Noire tiếng Pháp có nghĩa là "chiếc xe đen" tưởng rằng sẽ chỉ được chủ nhân để trong garage, nhưng với odo hơn 13.000 km sau 6 năm ra mắt, thật sự chiếc Bugatti La Voiture Noire này cũng đã lăn bánh trên đường rất nhiều.
Odo xe tăng nhiều nhất có lẽ là khi tham gia vào cuộc hành trình Supercar Owners Circle tại Croatia, vào năm 2022, khi nó phải trải qua đoạn đường dài hơn 1.000 km cùng rất nhiều xe độc quyền nhất của Bugatti. Và mới đây, thông tin về việc xe chuẩn bị được đấu giá đã nhận được sự quan tâm.
Nhưng phiên đấu giá này khác biệt. Không hề có cảnh chen lấn xô đẩy công khai. Khách hàng tiềm năng phải nộp đơn, và người bán sẽ quyết định ai đủ điều kiện tham gia đấu giá. Việc kiểm soát cũng giống như chính món đồ vậy. Đây không đơn thuần là một cuộc đấu giá, mà là một cuộc phỏng vấn để chọn ra người chủ xứng tầm cho chiếc siêu xe triệu đô.
So với Bugatti Chiron tiêu chuẩn, La Voiture Noire sở hữu phần thân vỏ vô cùng ấn tượng. Đúng như tên gọi, Bugatti La Voiture Noire được trang bị những tấm thân vỏ bằng sợi carbon chế tạo thủ công cùng ngoại thất màu đen bóng bẩy.
Bên cạnh đó, chiếc xe đắt nhất thế giới còn có lưới tản nhiệt mới, cụm đèn pha sắc sảo vuốt về phía sau và đường gân chạy từ nắp capô qua cửa rồi lên trên nóc.
Đặc biệt, cả hai cản trước/sau của Bugatti La Voiture Noire đều được tích hợp vào phần thân trong khi thiết kế cửa sổ lấy cảm hứng từ kính chắn gió của mũ bảo hiểm. Bản thân kính chắn gió trước của xe dường như cũng nối với cửa sổ bên sườn, tạo thành một dòng chảy mượt mà.
Đằng sau Bugatti La Voiture Noire xuất hiện cụm đèn hậu thanh mảnh và nối liền sang hai bên. Cụm đèn hậu nằm bên trên chi tiết như lưới tản nhiệt theo phong cách của siêu xe huyền thoại McLaren F1. Ở giữa chi tiết giống lưới tản nhiệt này còn có dòng chữ "Bugatti" phát sáng màu trắng. Dưới nữa là hệ thống 6 ống xả dành riêng cho Bugatti La Voiture Noire.
Đáng tiếc là động cơ của Bugatti La Voiture Noire lại được bê nguyên từ Chiron sang. Xe dùng động cơ W16, dung tích 8.0 lít đi kèm 4 bộ tăng áp, tạo ra công suất tối đa 1.479 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.600 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Bugatti chưa công bố thông số vận hành của chiếc xe đắt nhất thế giới này.
Tác giả: Nguyễn Anh
Nguồn tin: kienthuc.net.vn