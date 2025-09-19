Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi năm 2025 hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp dẫn. Ảnh: T.H

Điểm nhấn quan trọng của lễ hội chính là vẻ đẹp hùng vĩ của hơn 400 ha ruộng bậc thang Miền Đồi khi mùa lúa chín. Trải qua hàng nghìn năm kiến tạo, dưới bàn tay cần cù của con người, những thửa ruộng bậc thang nối tiếp nhau trải dài trên sườn đồi, xen lẫn là những cánh rừng nguyên sinh lâu đời, tạo nên bức tranh phong cảnh hiếm có.

Đặc biệt, một số khu ruộng còn nằm kề bên các thác nước tung bọt trắng xóa, khiến khung cảnh thêm phần kỳ vĩ, thơ mộng. Chính sự hòa quyện giữa thiên nhiên và bàn tay lao động đã tạo nên giá trị khác biệt, trở thành “đặc sản” du lịch của Miền Đồi.

Không chỉ dừng lại ở chiêm ngưỡng cảnh quan, lễ hội còn mở ra cơ hội để du khách khám phá văn hóa bản địa, đặc biệt là văn hóa Mường. Những nghi lễ truyền thống như lễ mừng cơm mới, các màn diễn tấu Chiêng Mường rộn ràng, cùng hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian mang đậm sắc màu dân tộc Mường sẽ được tái hiện, đem đến những trải nghiệm khó quên.

Việc duy trì và phát triển Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi không chỉ nhằm tôn vinh giá trị di sản thiên nhiên và văn hóa, mà còn góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thông qua lễ hội, nhiều sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP và dịch vụ du lịch của địa phương được quảng bá, mở rộng thị trường, qua đó tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng thời, sự kiện cũng góp phần kêu gọi đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái tại địa phương.

Với sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức cùng sự đồng hành, ủng hộ của người dân, Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi năm 2025 hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp dẫn, để lại nhiều dấu ấn trong lòng du khách, tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những lễ hội đặc sắc gắn với du lịch nông nghiệp, nông thôn miền núi.

Tác giả: L.Hương

Nguồn tin: Báo Văn Hóa