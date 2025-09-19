Công an TP Đà Nẵng bắt đối tượng Chánh "Neymar"

Ngày 19-9, Công an TP Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Viết Chánh (thường gọi là Chánh Neymar, SN 1994; trú khối phố Hà Trung, phường Hội An, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Chánh "Neymar" tại cơ quan điều tra

Trước đó, tối 14-9, tại quán "Bờm Bia" (phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng), anh H.V.B (SN 1991, trú phường Hội An) đang ngồi cùng bạn thì bất ngờ bị một đối tượng dùng vỏ chai bia đánh mạnh vào đầu rồi tiếp tục dùng mảnh chai vỡ đâm vào vùng cổ.

Hậu quả, anh B. bị đứt động mạch cảnh, mất nhiều máu, nguy hiểm đến tính mạng và phải cấp cứu khẩn cấp tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, đối tượng gây án manh động, côn đồ, Công an phường Hội An Tây đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời tiến hành khám nghiệm, bảo vệ hiện trường, thu thập dấu vết để điều tra.

Nhóm người lạ mặt khống chế người đàn ông Trung Quốc đưa khỏi casino ở Đà Nẵng

Qua xác minh, lực lượng công an xác định đối tượng gây án là Nguyễn Viết Chánh đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp vận động, đến 11 giờ ngày 18-9, Công an phường Hội An Tây đã buộc Nguyễn Viết Chánh trở về địa phương trình diện. Tại cơ quan công an, Chánh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện Công an phường Hội An Tây đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao đối tượng và vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Trần Thường

Nguồn tin: Báo Người Lao động