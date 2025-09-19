Thái Lan - Campuchia đấu khẩu tại Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary tham dự phiên họp của Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN ngày 18-9 - Ảnh: THE NATION

Đưa ra các tuyên bố với tư cách là lãnh đạo Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Kuala Lumpur ngày 18-9, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary nhấn mạnh tầm quan trọng của sự ổn định và hòa bình trong khu vực với tiến trình hội nhập ASEAN.

Đồng thời bày tỏ sự biết ơn với các quốc gia đã ủng hộ lệnh ngừng bắn Thái Lan - Campuchia, điều mà bà cho là bước tiến quan trọng về an ninh.

Campuchia chỉ trích Thái Lan xâm phạm chủ quyền

Tuy nhiên bà cảnh báo lệnh ngừng bắn hiện nay vẫn còn mong manh và cáo buộc Thái Lan giam giữ trái phép 18 binh sĩ Campuchia cũng như dựng hàng rào thép gai trái phép, gây cản trở sinh kế của người dân biên giới.

Theo bà Khuon Sudary, việc Thái Lan tuyên bố thiết quân luật là hành động xâm phạm chủ quyền.

“Chúng ta không được sử dụng luật rừng và áp thiết quân luật ở phạm vi ngoài lãnh thổ, xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia khác”, Khmer Times trích dẫn tuyên bố từ đại diện Campuchia.

Bà cũng kêu gọi các nước ASEAN ngăn chặn việc sử dụng vũ lực, phá hoại tài sản và vi phạm lệnh ngừng bắn vì những hành động này có thể khiến xung đột leo thang. Đồng thời đề xuất thành lập nhóm quan sát ASEAN để khảo sát khu vực tranh chấp.

“Cần chấm dứt việc sử dụng vũ lực để đơn phương phân định biên giới, cho phép Ủy ban Biên giới chung tiếp tục công việc dựa trên các thỏa thuận hiện có và luật pháp quốc tế”, bà nói thêm.

Thái Lan cáo buộc Campuchia bóp méo luật pháp quốc tế

Các đại diện Thái Lan tham dự phiên họp của Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN - Ảnh: THE NATION

Sau tuyên bố từ phía Campuchia, ông Chalad Khamchuang - Phó chủ tịch thứ hai Hạ viện kiêm trưởng đoàn nghị sĩ Thái Lan - lên tiếng đáp trả.

Ông Chalad khẳng định Thái Lan không muốn phá vỡ bầu không khí hữu nghị của Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN bằng cách làm leo thang xung đột vì mọi việc đều đã có bằng chứng rõ ràng, theo báo The Nation.

Tuy nhiên Thái Lan cáo buộc Campuchia đã bóp méo luật pháp quốc tế về tình hình biên giới, cũng như tấn công thường dân và cơ sở hạ tầng của Thái Lan bằng pháo phản lực BM-21.

Theo ông Chalad, hành động này của Campuchia vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc và các công ước quốc tế.

Ông bác bỏ cáo buộc của Campuchia về việc Thái Lan tấn công gần đền Preah Vihear, nêu rõ hành động này không làm ảnh hưởng đến ngôi đền.

Thái Lan tố Campuchia rải mìn PMN-2, gây thương tật vĩnh viễn cho binh sĩ Thái và vi phạm Công ước Ottawa.

Bangkok đã có những báo cáo minh bạch xác nhận những quả mìn này thuộc về Campuchia, cũng như phát hiện binh sĩ Campuchia được huấn luyện để rải loại vũ khí trên.

Trên hết đại diện Thái Lan nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự tôn trọng lẫn nhau giữa các thành viên ASEAN.

Tác giả: Khánh Quỳnh

Nguồn tin: tuoitre.vn