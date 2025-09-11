Israel không kích dữ dội vào Yemen khiến 160 người thương vong

Thông báo của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết hơn 10 máy bay chiến đấu của không quân nước này đã tiến hành đợt tập kích dữ dội, ném hơn 30 quả bom xuống 15 mục tiêu của Houthi ở thu khu vực thủ đô Sanaa và thành phố Jawf ở phía Bắc Yemen. IDF khẳng định đây là lần đầu tiên chiến đấu cơ Israel thực hiện chuyến bay dài kỷ lục hơn 2.350 km để tập kích các mục tiêu đối địch. Trong số các cơ sở bị đánh phá trong đòn tập kích của Israel có trung tâm đầu não của đơn vị truyền thông và một trạm nhiên liệu của Houthi.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel vào Sanaa, Yemen ngày 10/9. Ảnh: Reuters

Đợt không kích được tiến hành một ngày sau khi Houthi phóng một tên lửa đạn đạo và 3 máy bay không người lái cảm tử tấn công Israel. Truyền thông Yemen cho biết đã xảy ra thương vong nặng nề trong các đòn tập kích của Israel vào Sanaa, song chưa rõ số lượng cụ thể.

Trong một tuyên bố tối qua (10/9), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định quân đội nước này sẽ tiếp tục tập kích vào các cơ sở của Houthi ở Yemen, nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Houthi vào Israel thời gian qua. Ông Netanyahu nêu rõ Israel sẽ tấn công bất kỳ ai gây tổn hại cho nước này.

Lực lượng Houthi tại Yemen cho biết đợt tập kích của không quân Israel vào Yemen tối 10/9 khiến tổng cộng hơn 160 người thiệt mạng và bị thương, là một trong những đòn tấn công gây thương vong nặng nề nhất tại Yemen kể từ đầu đợt đối đầu quân sự ác liệt giữa Israel và Houthi tháng 11/2023.

Cơ quan Y tế của Houthi cho biết, các cơ sở y tế tại Yemen đã tiếp nhận tổng cộng 35 người thiệt mạng và 130 người bị thương. Phần lớn thương vong xảy ra tại khu vực thủ đô Sanaa - địa phương bị tập kích dữ dội nhất trong đợt không kích của Israel. Truyền thông khu vực khẳng định đây là số thương vong lớn nhất được ghi nhận tại Yemen sau cuộc tập kích của Israel, kể từ đầu chiến dịch đối đầu quân sự khốc liệt giữa Israel và Houthi tháng 11/2023.

Quân đội Israel chưa đưa ra bình luận về số thương vong do Houthi công bố. Tuy nhiên, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) trước đó xác nhận hơn 10 chiến đấu cơ của không quân nước này đã tiến hành đợt tập kích dữ dội, ném hơn 30 quả bom xuống 15 mục tiêu của Phong trào Houthi ở thu khu vực thủ đô Sanaa và thành phố Jawf, phía Bắc Yemen. Trong số các mục tiêu bị tấn công có các cơ quan đầu não quân sự và một kho chứa nhiên liệu của Houthi.

Đợt không kích được tiến hành một ngày sau khi Houthi phóng một tên lửa đạn đạo và 3 máy bay không người lái cảm tử tấn công Israel. Tính từ ngày 18/3, thời điểm Israel mở lại chiến dịch quân sự tại dải Gaza, Houthi đã phóng tổng cộng 81 tên lửa đạn đạo và ít nhất 35 máy bay không người lái tập kích Israel. Bên cạnh đó, nhóm vũ trang Yemen còn tấn công hàng loạt tàu hàng được cho là có liên quan Israel trên các vùng biển khu vực, khiến 2 tàu hàng của Hy Lạp bị chìm và 15 thủy thủ mất tích.

Trước cuộc tập kích vào Yemen tối 10/9, không quân Israel đã tiến hành đợt oanh tạc gây chấn động dư luận vào thủ đô Doha của Qatar chiều 9/9, nhắm mục tiêu là các lãnh đạo cấp cao của Phong trào Hamas – đồng minh của lực lượng Houthi trong Trục kháng chiến tại khu vực. Cuộc tấn công đã vấp phải sự lên án và phản đối mạnh mẽ của Qatar, thế giới Arab và nhiều quốc gia khác. Các bên cáo buộc Israel xâm phạm chủ quyền quốc gia của Qatar, vi phạm luật pháp quốc tế và đe dọa nghiêm trọng sự ổn định của toàn khu vực Trung Đông.

Tác giả: Bá Thi

Nguồn tin: Báo VOV