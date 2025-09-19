CĐV lao vào sân khi Rashford nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Mới đây, Marcus Rashford đã có màn trình diễn ấn tượng khi ghi cú đúp giúp Barcelona giành chiến thắng trong trận đấu tại Champions League, qua đó đánh dấu bàn thắng đầu tiên của anh ở đấu trường danh giá này kể từ tháng 10 năm 2021.

Cầu thủ 27 tuổi hiện đang khoác áo Barcelona theo dạng cho mượn từ Manchester United sau khi HLV Ruben Amorim quyết định không giữ anh ở lại Old Trafford. Trước đó, Rashford chưa ghi được bàn nào cho đội bóng xứ Catalonia, nhưng trận đấu tại St James' Park đã thay đổi tất cả.

Trong trận đấu, Rashford ghi bàn thắng đầu tiên bằng một cú đánh đầu hiểm hóc ở hiệp hai. Chưa dừng lại ở đó, anh tiếp tục lập công với một pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm, giúp Barcelona vươn lên dẫn trước 2-0. Cú đúp này không chỉ mang về chiến thắng cho gã khổng lồ Tây Ban Nha mà còn khiến một số cổ động viên Manchester United đặt câu hỏi về quyết định loại Rashford của HLV Amorim.

Rashford được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Sau trận đấu, Rashford được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất trận trong bầu không khí sôi động tại St James' Park. Tuy nhiên, sự việc suýt trở nên hỗn loạn khi hai cổ động viên chạy vào sân. Một người mặc áo trắng đã kịp chụp ảnh trước khi bị an ninh đưa đi, trong khi một người khác mặc áo đen bị khống chế khi cố lao về phía Rashford và các đồng đội.

Chia sẻ với TNT Sports, Rashford cho biết: "Thật sảng khoái khi được chơi cùng những chàng trai này. Đây không phải là nơi dễ dàng để chiến thắng, nhưng tôi học được rất nhiều và điều đó giúp tôi trở thành một cầu thủ giỏi hơn. Tôi luôn là người hâm mộ Barcelona và muốn giành chiến thắng nhiều nhất có thể".

HLV Hansi Flick cũng dành nhiều lời khen cho cậu học trò: "Chúng tôi đã thấy phẩm chất này từ Rashford trong các buổi tập và hôm nay cậu ấy thể hiện nó trên sân. Tôi mừng cho cậu ấy. Hàng công của chúng tôi có nhiều lựa chọn và Rashford mang đến một sự khác biệt. Hai bàn thắng này sẽ là bước đệm tuyệt vời cho sự tự tin và tiến bộ của cậu ấy".

Màn trình diễn của Rashford còn nhận được sự hưởng ứng từ đồng đội và bạn bè: Lamine Yamal, người vắng mặt vì chấn thương, đăng biểu tượng lửa trên mạng xã hội, trong khi Bruno Fernandes, đội trưởng MU chia sẻ video bàn thắng của Rashford kèm ba biểu tượng cảm xúc kinh ngạc.

Chiến thắng này không chỉ giúp Barcelona củng cố vị thế ở Champions League mà còn mở ra cơ hội để Rashford hồi sinh sự nghiệp trong màu áo mới.

Tác giả: Quốc Tiệp (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn