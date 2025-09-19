Tái hôn tuổi 60, cô dâu phát hiện mình lớn tuổi hơn cả mẹ chồng

Cặp đôi hạnh phúc kết hôn vào năm 2022 và hiện cùng nhau điều hành một công ty quản lý hôn nhân.

Theo Chanto Web, người phụ nữ tên Azarashi từng có cuộc hôn nhân kéo dài hơn 20 năm, ly hôn ở tuổi 48 và một mình nuôi con. Bà từng thử hẹn hò qua ứng dụng nhưng cuối cùng chọn cuộc sống độc thân, tự kinh doanh quần áo cho thú cưng và nuôi nhiều chó.

Tháng 8/2020, tại một quán cà phê ở Tokyo, bà nhặt được một chiếc điện thoại di động bị bỏ quên. Chủ nhân - một chàng trai trẻ - quay lại tìm, và nhờ đó họ gặp nhau. Một tuần sau, cả hai vô tình cùng đi chung tàu điện, nhận ra nhau rồi trao đổi số điện thoại.

Azarashi cảm nhận được sự chân thành của người chồng trẻ.

Từ đó, họ gọi điện cho nhau mỗi tối hơn một tiếng. Azarashi nhớ lại: "Bất cứ chuyện gì tôi kể, từ công việc đến sở thích, cậu ấy đều lắng nghe và thấu hiểu. Tôi cảm nhận được sự chân thành và điều đó khiến tôi hạnh phúc".

Trong buổi hẹn hò đầu tiên, chàng trai trao bà một bức thư tình với dòng chữ: “Xin hãy làm công chúa của anh”. Phải một tháng sau, họ mới biết tuổi thật của nhau.

Con trai của Azarashi - người đã lập gia đình và lớn hơn bạn trai mới của mẹ 6 tuổi - ủng hộ mối quan hệ này. Ngược lại, mẹ của chàng trai ban đầu phản đối vì bà nhỏ tuổi hơn Azarashi, nhưng sau đó cũng chấp nhận.

Cặp đôi đăng ký kết hôn vào dịp Giáng sinh năm 2022. 3 năm qua, họ vẫn tình cảm, cùng nhau chia sẻ việc nhà và thậm chí mở một công ty mai mối.

Trên mạng xã hội, chuyện tình này thu hút ý kiến trái chiều. Một người viết: "Azarashi trẻ trung, tự tin và độc lập tài chính. Bà xứng đáng được yêu thương". Nhưng cũng có ý kiến hoài nghi: "Nhỡ đâu một ngày, anh chồng trẻ sẽ rời đi vì một người phụ nữ trẻ đẹp và thành đạt hơn?".

Azarashi cho biết bà và chồng đang rất hạnh phúc.

Đáp lại, Azarashi bình thản: "Chỉ cần hiện tại chúng tôi hạnh phúc, thế là đủ. Nếu một ngày nào đó cậu ấy đi lấy vợ khác, tôi tin cậu ấy sẽ tự lo được cho mình".

Trong bối cảnh quan niệm về tình yêu và hôn nhân ngày càng đa dạng, những mối tình chênh lệch tuổi tác đang thu hút sự chú ý khắp thế giới.

Tại Nhật Bản, một chàng trai 23 tuổi từng đem lòng yêu bà của bạn cùng lớp 83 tuổi và nay họ sống chung hạnh phúc. Ở Trung Quốc, một nữ doanh nhân kết hôn với chồng người Nga kém hơn 20 tuổi, mới đây tiết lộ đang mang thai.

