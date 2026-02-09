Thủ tướng Anutin cam kết xây tường biên giới với Campuchia, không mở lại cửa khẩu

Thủ tướng Anutin phát biểu trong lúc chờ kết quả cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử ngày 8-2 - Ảnh: AFP

Với 94% số phiếu được kiểm, Đảng Bhumjaithai của Thủ tướng Anutin đã giành được 193/500 ghế tại Quốc hội, bỏ xa các đối thủ. Kết quả này giúp củng cố vị thế của ông Anutin sau chưa đầy 100 ngày cầm quyền và được xem là bước tái cấu trúc quan trọng của phe bảo thủ trên chính trường Thái Lan, Hãng tin Reuters nhận định.

Phát biểu trong một bản tin truyền hình ngày 9-2, ông Anutin cho biết ông muốn thành lập một chính phủ với đa số vững chắc, song vẫn đang chờ kết quả bầu cử cuối cùng.

"Chúng ta cần một chính phủ vững mạnh", ông nói, đồng thời nhấn mạnh vai trò của chủ nghĩa dân tộc trong cuộc bỏ phiếu lần này.

Thủ tướng khẳng định việc xây tường biên giới là cần thiết và cam kết tăng cường năng lực quân đội.

"Tôi vẫn sẽ phải xây bức tường đó và tiếp tục củng cố sức mạnh quân đội. Tôi tin rằng binh sĩ Thái Lan có thể chiến thắng bất kỳ ai. Và tôi cho rằng chúng ta cần tiếp tục đóng cửa các cửa khẩu biên giới", ông chia sẻ.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh giới chức an ninh Thái Lan cảnh báo về sự leo thang đáng lo ngại của hoạt động quân sự dọc biên giới Campuchia, theo báo Nation Thailand ngày 8-2.

Các nguồn tin an ninh cấp cao cho biết Phnom Penh đang tăng cường triển khai vũ khí hạng nặng và có thể chuẩn bị cho một đợt tấn công mới.

Một quan chức nhận định tình hình đã đạt tới "điểm bùng phát nguy hiểm" và căng thẳng "có thể bùng nổ bất cứ lúc nào".

Container vận chuyển do lực lượng Thái Lan dựng lên tại khu vực biên giới với Campuchia - Ảnh: AFP

Theo các báo cáo, Campuchia đã tiếp nhận các khí tài hiện đại, trong đó có các hệ thống phòng không tinh vi. Giới phân tích cho rằng động thái này có thể làm thay đổi đáng kể cán cân sức mạnh tại khu vực biên giới, vốn trước đây chủ yếu chứng kiến các cuộc đấu pháo bằng rocket BM-21.

Các chuyên gia an ninh nhận định việc sở hữu hệ thống phòng không tiên tiến có thể nhằm làm suy giảm ưu thế trên không của Thái Lan - vốn dựa vào tiêm kích hiện đại và năng lực tấn công chính xác để kiểm soát tuyến đầu.

Trước nguy cơ xảy ra "vòng giao tranh thứ ba" sau bầu cử, quân đội Thái Lan đã tăng cường giám sát và chính thức coi khu vực biên giới là điểm yếu an ninh trọng yếu.

Tác giả: Hà Đào

Nguồn tin: tuoitre.vn