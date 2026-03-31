Quân ‘Át chủ’ của đội tuyển Việt Nam là ai?

Đỗ Hoàng Hên đang thể hiện được vai trò dù mới được gọi lên ĐTQG. Ảnh - Minh Tuấn

Xuân Son là một trong những cầu thủ mà người Mã nhắc đến rất nhiều kể từ khi anh tái xuất sân cỏ. Điều đó không phải không có lý, bởi Son đã tạo ra sự khác biệt và mang đến sự bùng nổ cho đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2024. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, người Mã dường như đã chuyển hướng phân tích. Họ vẫn nghiên cứu Xuân Son, nhưng có lẽ mức độ quan tâm giờ đây sẽ được chia đều cho cái tên Đỗ Hoàng Hên, nhân vật đã có màn ra mắt khá ấn tượng trong trận giao hữu với Bangladesh.

Thực tế, Bangladesh không phải là đối thủ cùng đẳng cấp với thầy trò HLV Kim Sang Sik. Vì thế, chúng ta cũng không thể vội vàng ngợi ca đội tuyển hay một cá nhân nào đó lên tận mây xanh. Hoàng Hên cũng vậy. Anh chưa thể hiện hết năng suất và khả năng của mình. Một phần vì đối thủ ở kèo dưới, phần khác vì anh mới chỉ tập cùng các đồng đội trong một thời gian ngắn. Dù vậy, khi đã lọt vào tầm ngắm của đối thủ, chắc chắn họ sẽ mổ xẻ, phân tích kỹ hơn, bởi tư liệu và băng hình về Hoàng Hên đã xuất hiện khá nhiều trên mạng xã hội.

Đỗ Hoàng Hên đã thể hiện khá tốt trong trận giao hữu mới đây. Ảnh - Minh Tuấn

Xuân Son từng được xem như quân “Át chủ” của đội tuyển, và bây giờ vai trò đó có thể sẽ được chuyển sang Hoàng Hên. HLV Kim Sang Sik đã thể hiện sự vui mừng khi Hên xuất hiện đúng vào thời điểm ông cần một mẫu cầu thủ có thể làm mới lối chơi của đội tuyển. Năng lực của Hên có lẽ không cần bàn cãi thêm. Vấn đề còn lại nằm ở chỗ ông Kim sẽ sử dụng Hên như thế nào để mang lại hiệu quả cao nhất. Một vài giải pháp đã được thử nghiệm và bước đầu mang lại những tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, như đã nói, Malaysia sẽ là một đối thủ hoàn toàn khác.

Vì vậy, Hoàng Hên chắc chắn sẽ phải đối mặt với áp lực, nhưng đó cũng chính là cơ hội để anh thể hiện đẳng cấp của mình. Rõ ràng, Hên đang trở thành một mắt xích quan trọng và có thể sẽ làm thay đổi khá nhiều cách chơi của HLV Kim Sang Sik. Nhưng điều đó không có nghĩa đội tuyển sẽ “thở” bằng mũi giày của Hên. Đôi khi, chính sự tập trung của đối thủ dành cho anh lại mở ra cơ hội để các đồng đội khác tỏa sáng và tạo nên sự khác biệt.

Tác giả: Đam San

Nguồn tin: bongdaplus.vn