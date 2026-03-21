Top 5 'nam thần' nhập tịch có cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam

Ở đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam dịp FIFA Days tháng 3/2026, bên cạnh những cầu thủ nhập tịch đã khẳng định được vị trí như Nguyễn Xuân Son hay Cao Pendant Quang Vinh, huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik quyết định trao cơ hội cho gương mặt mới Đỗ Hoàng Hên (Hendrio) - tiền vệ đang thăng hoa trong màu áo Hà Nội FC.

Sau thành công của Nguyễn Xuân Son tại ASEAN Cup 2024 (AFF Cup), lực lượng cầu thủ nước ngoài nhập quốc tịch Việt Nam được kỳ vọng sẽ tăng cường sức mạnh cho đội tuyển Việt Nam, giúp "Binh đoàn Rồng Vàng" thêm nhiều lựa chọn chất lượng để hướng đến những thành công ở đấu trường quốc tế.

Bên cạnh Hoàng Hên, một trường hợp khác đang trong trạng thái "chờ" để khoác áo đội tuyển Việt Nam còn có thủ môn Patrik Lê Giang, người gác đền thuộc biên chế câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang trong quá trình hoàn tất thủ tục chuyển đổi giữa các liên đoàn.

Xu hướng đội tuyển Việt Nam mở cửa cho những cầu thủ nhập tịch hứa hẹn sẽ tiếp tục sôi động trong thời gian tới, khi hàng loạt cầu thủ nước ngoài đã và đang hoàn thành quá trình nhập quốc tịch Việt Nam, nổi bật như Geovane Magno (Ninh Bình FC), Đỗ Phi Long (SHB Đà Nẵng), Janclesio (Hoàng Anh Gia Lai).../.

