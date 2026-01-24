Quả la hán - vị ngọt tự nhiên nhưng không phải ai cũng nên dùng

Quả la hán có tác dụng gì đối với sức khỏe?

Quả la hán chứa nhiều hoạt chất sinh học có lợi, nổi bật là nhóm mogroside, cùng vitamin, khoáng chất và chất xơ tự nhiên. Nhờ đó, loại quả này mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu sử dụng đúng cách.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Mogroside, đặc biệt là mogroside V, tạo vị ngọt tự nhiên cho quả la hán, ngọt hơn đường mía nhưng không làm tăng đường huyết. Nhờ đó, quả la hán phù hợp với người đái tháo đường hoặc cần hạn chế đường, đồng thời còn có tác dụng chống oxy hóa, chống viêm, giúp bảo vệ tế bào.

Tăng cường miễn dịch

Quả la hán chứa vitamin C - vi chất quan trọng giúp tăng cường hoạt động của hệ miễn dịch, hỗ trợ cơ thể chống lại các tác nhân gây nhiễm trùng và trung hòa gốc tự do. Sử dụng quả la hán hợp lý có thể giúp nâng cao sức đề kháng, nhất là trong những giai đoạn cơ thể mệt mỏi, dễ mắc bệnh hô hấp.

Quả la hán chứa vitamin C - vi chất quan trọng giúp tăng cường hoạt động của hệ miễn dịch

Hỗ trợ tiêu hóa, giảm táo bón

Chất xơ hòa tan và chất nhầy tự nhiên trong quả la hán giúp làm mềm phân, kích thích nhu động ruột và cải thiện tình trạng táo bón, đặc biệt là táo bón do nóng trong. Đồng thời, các thành phần này còn góp phần duy trì hệ vi sinh đường ruột ổn định.

Giảm ho, làm dịu cổ họng

Đây là công dụng được biết đến nhiều nhất của quả la hán. Với tính mát, vị ngọt dịu, quả la hán giúp làm dịu niêm mạc họng, giảm khô rát, khàn tiếng, hỗ trợ long đờm và giảm ho. Loại quả này thường được dùng cho người viêm họng nhẹ, ho kéo dài hoặc phải nói nhiều.

Bổ sung khoáng chất vi lượng

Quả la hán cung cấp một lượng nhỏ các khoáng chất như sắt, kẽm, mangan, selen, i-ốt… Những vi chất này tham gia vào quá trình tạo máu, hoạt động enzyme và hormone, đồng thời góp phần bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa.

Thanh nhiệt theo quan niệm Đông y

Theo y học cổ truyền, quả la hán có tính mát, vị ngọt, tác động vào phế và đại tràng. Nhờ đó, loại quả này thường được dùng để thanh nhiệt, làm mát phổi, giảm khát nước, khô họng và các biểu hiện “nóng trong”, giúp cơ thể dần lấy lại sự cân bằng.

Có nên dùng quả la hán hàng ngày?

Dù là dược liệu tự nhiên, quả la hán không nên lạm dụng vì có thể gây rối loạn tiêu hóa, lạnh bụng, mệt mỏi, đặc biệt ở người cơ địa hàn hoặc tiêu hóa nhạy cảm. Loại quả này cũng có thể ảnh hưởng đến một số thuốc điều trị nếu dùng đồng thời. Do đó, không nên dùng nước quả la hán thay thế nước uống hàng ngày mà chỉ sử dụng với liều lượng hợp lý.

Ai nên và không nên dùng quả la hán?

Quả la hán phù hợp với người hay bị ho khan, khàn tiếng, viêm họng nhẹ; người nóng trong, táo bón do nhiệt; người phải nói nhiều như giáo viên, ca sĩ, MC; người mắc đái tháo đường hoặc cần hạn chế đường tinh luyện; người muốn sử dụng thức uống thanh nhiệt, ít calo.

Ngược lại, người có cơ địa hàn, hay lạnh bụng, tiêu chảy, phụ nữ mang thai hoặc người đang điều trị bệnh bằng thuốc nên thận trọng và tham khảo ý kiến chuyên môn trước khi sử dụng thường xuyên.

Cách dùng quả la hán đúng và an toàn

Cách phổ biến nhất là nấu nước uống từ quả la hán khô. Mỗi lần nên dùng khoảng nửa đến một quả, đun với 1-1,5 lít nước. Quả được rửa sạch, đập dập hoặc bẻ nhỏ, đun sôi rồi hạ nhỏ lửa thêm 10-15 phút cho nước chuyển màu vàng nâu nhạt và có vị ngọt dịu. Nước nên dùng trong ngày, tránh để qua đêm.

Sử dụng đúng liều lượng và đúng đối tượng sẽ giúp quả la hán phát huy hiệu quả hỗ trợ sức khỏe, đồng thời hạn chế các rủi ro không mong muốn.

