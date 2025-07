POSCO đề xuất chỉ định trực tiếp nhà đầu tư Dự án LNG Quỳnh Lập và Nghi Sơn

Đề xuất phát triển tích hợp 2 dự án LNG

Ngày 9/7/2025, ông Lee Kye-In, Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty POSCO International có văn bản gửi Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên về đề xuất chỉ định trực tiếp nhà đầu tư phát triển tích hợp Dự án Điện khí LNG Quỳnh Lập và Nghi Sơn.

Bộ trưởng Bộ Công thương làm việc với ông Lee Kye-In, Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty POSCO International trong khuôn khổ chuyến công tác Hàn Quốc. Nguồn: Bộ Công thương.

Trong văn bản gửi Bộ Công thương, ông Lee Kye-In đã nhắc lại cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên tại Hàn Quốc vào tháng 2/2025 và giới thiệu về năng lực của POSCO International.

Theo Tổng giám đốc Công ty POSCO International, từ năm 2015, POSCO đã dành nhiều tâm huyết cho Dự án Nhà máy Nhiệt điện than Quỳnh Lập 2 tại tỉnh Nghệ An và đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư vào năm 2020.

“Dựa trên kinh nghiệm này, chúng tôi đang mong muốn thúc đẩy ngành năng lượng Việt Nam thông qua dự án điện khí LNG. Để thực hiện hóa mục tiêu này, chúng tôi đã nộp Báo cáo Nghiên cứu tiền khả thi (Pre-FS) cho Dự án Quỳnh Lập vào tháng 10/2023 và trình hồ sơ đề xuất đầu tư vào tháng 10/2024, thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc hỗ trợ phát triển năng lượng tại Việt Nam”, nội dung văn bản đề cập.

Với kinh nghiệm phong phú trong phát triển và vận hành kinh doanh LNG tại Hàn Quốc, Việt Nam và nhiều quốc gia khác, POSCO International “tự tin có đủ năng lực để triển khai giải pháp phát triển tích hợp cho Dự án Quỳnh Lập tại tỉnh Nghệ An và Dự án Nghi Sơn tại tỉnh Thanh Hóa, phù hợp với định hướng của Quy hoạch Điện VIII”.

Theo đó, POSCO International đề xuất với Bộ trưởng Bộ Công thương được chỉ định trực tiếp làm nhà đầu tư phát triển tích hợp Dự án Điện khí LNG Quỳnh Lập và Nghi Sơn.

Về lý do đề xuất, Chủ tịch và Tổng giám đốc POSCO International cho rằng, “việc chia sẻ hạ tầng LNG giữa Quỳnh Lập và Nghi Sơn không chỉ nhằm giải quyết tỉnh trạng thiếu hụt điện năng tại khu vực phía Bắc Việt Nam, mà còn tối ưu hóa việc phân bổ nguồn lực, giảm chi phí phát triển và đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án. Phương thức này sẽ đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế quốc gia và đảm bảo an ninh năng lượng của Việt Nam”.

Đồng thời, trước thực trạng Dự án Nghi Sơn chưa có nhà đầu tư và tiến độ đang bị kéo dài, POSCO International đề xuất triển khai phương án phát triển tích hợp. Nếu cần thiết, POSCO International sẵn sàng hợp tác với các nhà đầu tư quốc tế quan tâm đến Dự án Nghi Sơn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Công thương, trong khuôn khổ chuyến công tác Hàn Quốc, chiều ngày 24/2/2025, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi tiếp ông Lee Kye-In, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Công ty POSCO International.

Tại buổi làm việc, ông Lee Kye-In cho biết, công ty sẽ tăng cường hơn nữa đầu tư tại Việt Nam và đề xuất với Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên một số nội dung mà công ty quan tâm gồm cung cấp cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, vật liệu cho các nhà máy điện hạt nhân; đầu tư và triển khai Dự án LNG Quỳnh Lập tại tỉnh Nghệ An…

Về lĩnh vực năng lượng, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên bày tỏ tin tưởng không chỉ với điện than, POSCO có thể đạt được những thành công khi đầu tư vào điện khí và điện hạt nhân tại Việt Nam.

Liên danh Công ty POSO International (Hàn Quốc) và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Nam là một trong 5 nhà đầu tư đã nộp hồ sơ muốn thực hiện Dự án LNG Quỳnh Lập (tại thời điểm đầu tháng 10/2024 theo công bố của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An trước đây).

Vẫn chưa chốt nhà đầu tư

Liên quan Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, theo UBND tỉnh Nghệ An, Nhà máy Nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập là một trong 14 dự án nhiệt điện khí thuộc danh mục các công trình nguồn điện quan trọng, được ưu tiên đầu tư đến năm 2030.

Theo quy hoạch, Dự án Nhà máy Điện khí LNG Quỳnh Lập được thực hiện với tổng mức đầu tư khoảng 2,15 tỷ USD có công suất 1.500 MW, bao gồm các hạng mục nhà máy điện khí LNG, kho chứa khí, cảng tiếp nhận, đê chắn sóng và các công trình phụ trợ.

Dự án được thực hiện trên tổng diện tích khoảng 210 - 360 ha, nhu cầu nhiên liệu khí LNG khoảng 1,15 triệu tấn/năm và cảng tiếp nhận tàu có trọng tải khoảng 100.000 DWT.

Tại cuộc họp ngày 20/6/2025, UBND tỉnh Nghệ An đề cập tiến độ là hiện tỉnh đang tập trung mọi công việc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, nhất là việc thực hiện thủ tục để chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Ông Phùng Thành Vinh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã giao Sở Công thương chuẩn bị các nội dung liên quan đến việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án; tham mưu UBND tỉnh trình tự lựa chọn nhà đầu tư theo quy định (trong đó nêu rõ nội dung từng bước, dự kiến thời gian hoàn thành).

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam chủ trì việc rà soát, cập nhật, hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Đông Hồi (điều chỉnh ranh giới khu đất thực hiện Dự án Nhà máy Điện khí LNG Quỳnh Lập với ranh giới Khu công nghiệp Đông Hồi)…

Trong khi đó, đối với Dự án LNG Nghi Sơn, sau khi gia hạn thời gian đóng thầu đến ngày 19/6/2025 (thay vì ngày 10/6/2025), Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã tiếp tục gia hạn thời điểm đóng/mở thầu lựa chọn nhà đầu tư Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Nghi Sơn đến ngày 17/7.

Nguyên nhân gia hạn là tại thời điểm đóng thầu ngày 19/6/2025 không có nhà đầu tư nào nộp hồ sơ dự thầu.

Dự án LNG Nghi Sơn có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 57.524 tỷ đồng, tương đương khoảng 2,241 tỷ USD. Dự án có công suất 1.500 MW, diện tích sử dụng đất 68,2 ha.

Dự án LNG Nghi Sơn từng có 5 nhà đầu tư sẽ tham gia đấu thầu. Bao gồm, Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn SOVICO - JERA Co., Inc. (Nhật Bản); Liên danh Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần Tập đoàn T&T; Liên danh Tổng công ty Điện lực Nam Hàn Quốc - Tổng công ty Khí Hàn Quốc - Tập đoàn Xây dựng và Kỹ thuật Daewoo - Tổng công ty Đầu tư xây dựng và Thương mại Anh Phát; Gulf Energy Development Public Company Limited (Thái Lan); SK Innovation Co., Ltd. (Hàn Quốc).

Ngoài POSO International, một doanh nghiệp khác của Hàn Quốc cũng đang quan tâm và mong muốn thực hiện 2 dự án LNG này. Cụ thể, theo ông Youngwook Yoo, Phó chủ tịch Tập đoàn SK Innovation E&S (Hàn Quốc), hiện Tập đoàn SK đang tìm hiểu đầu tư Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa) và Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập (Liên danh Công ty TNHH Mía đường Nghệ An và SK E&S CO.,LTD là 1 trong 5 nhà đầu tư đã nộp hồ sơ vào năm 2024 - PV). Điều này thể hiện qua việc chiều ngày 2/7, Đoàn công tác Tập đoàn SK (Hàn Quốc) có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An về Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập. Ngay sau đó, sáng ngày 3/7, Đoàn công tác Tập đoàn SK cũng có buổi làm việc với UBND tỉnh Thanh Hóa về Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Nghi Sơn (thể hiện trong lịch làm việc của UBND tỉnh Thanh Hóa).

Tác giả: Sơn Thuận

Nguồn tin: baodautu.vn