Pickleball báo chí Nghệ An: Sân chơi của những người làm báo rèn luyện thể chất, gắn kết, yêu thương

Kết thúc giải đấu Pickleball báo chí Nghệ An, Ban Tổ chức đã trao các giải cho các cặp đôi xuất sắc nhất. Trình đôi Nam: Giải Nhất: Nam Phạm – Lực Phan. Giải Nhì: Trần Đức Thân (Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An) – Trần Văn Hùng (Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An). Đồng giải Ba: Đăng Hào – Bảo Trường (Huyện Thanh Chương), Quốc Huy (Tạp chí Công dân và Khuyến học) - Lê Lữ (Huyện Nam Đàn). Trình đôi Nam Nữ: Giải Nhất: Ngọc Tuấn (Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp) – Thúy Tài. Giải Nhì: Quốc Cường (Báo Pháp luật Việt Nam) – Hồng Sương. Đồng giải Ba: Sỹ Hòa (Báo Xây dựng) – Mai Huê, Đăng Hào – Nguyễn Nhung (huyện Thanh Chương).