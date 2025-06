Kết thúc giải Bóng đá Báo chí miền Trung lần thứ XI-2025: Báo chí Nghệ An lần thứ 7 đăng quang

KẾT QUẢ CHUNG CUỘC Đội vô địch: Báo chí Nghệ An – Rclub Nghệ An Đội hạng Nhì: CLB Bóng đá Phóng viên TP Đà Nẵng – JFC Đà Nẵng Đội hạng Ba: Báo chí Thanh Hoá Đội đoạt giải Phong cách: Báo chí Bình Định Đội bóng Triển vọng: Liên quân Báo chí Quảng Trị Đội bóng Tiềm năng: Báo chí Huế - Huế RC Đội bóng Cống hiến: Liên quân Báo chí Hà Tĩnh Đội bóng được yêu thích nhất: Liên quân Báo chí Quảng Nam Cầu thủ Xuất sắc: Hoàng Hùng (Báo chí Nghệ An) Thủ môn Xuất sắc: Trần Lê Minh (Báo chí Nghệ An) Vua phá lưới: Hoàng Quân (JFC Đà Nẵng), Đức Anh (Báo chí Thanh Hoá) – 6 bàn