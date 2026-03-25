Nguyễn Bá Nhật Ka, thủ môn Việt kiều cao nhất lịch sử chia tay một ĐT Việt Nam

Là một Việt kiều trưởng thành từ môi trường bóng đá Nhật Bản, sở hữu chiều cao lên đến 1m95 - cao nhất lịch sử trong số các tuyển thủ Việt Nam tính đến hiện tại, thủ môn Nguyễn Bá Nhật Ka đương nhiên có nhiều lợi thế, đặc biệt trên phương diện truyền thông và mạng xã hội. Dẫu vậy, hai yếu tố kể trên chưa thể giúp Nhật Ka thuyết phục được con mắt chuyên môn của Ban huấn luyện U19 Việt Nam. Thủ thành này vừa nói lời chia tay “Những chiến binh trẻ sao vàng”, sau giai đoạn bổ sung, thay mới nhân sự của HLV trưởng Yukata Ikeuchi.

Nhật Ka không bất ngờ khi mình chưa thể làm “kép chính” tại U19 Việt Nam. Anh hiểu rằng quãng thời gian rèn giũa tại đội tuyển trẻ quốc gia là cơ hội để bản thân mình có thêm cứng cáp, trưởng thành. Giống như Đặng Văn Lâm cách đây 15 năm, chàng trai sinh năm 2007 sẽ phải nỗ lực, cố gắng và quyết tâm hơn nữa, nếu như muốn có những bước tiến xa hơn trong màu áo đội tuyển.

Nhật Ka sinh ra tại Việt Nam. Bố mẹ anh đều là người Việt. Cả gia đình qua Nhật Bản định cư khi Ka bước sang tuổi thứ 8. Có một chút hiểu nhầm dẫn đến sự kỳ vọng vượt mức với thủ môn trẻ này. Anh đúng là đang theo đội bóng đá của trường danh tiếng Ryutshu Keizai - đội đã lọt vào tới bán kết giải học sinh Nhật Bản năm trước. Dẫu vậy, trong môi trường bao gồm hơn 80 cầu thủ, Nhật Ka vẫn chỉ thuộc diện dự bị, cần phải trau dồi và nỗ lực hơn nữa. Điểm cộng với Nhật Ka là tinh thần siêng năng, chịu khó. Tranh thủ trường học ở Nhật Bản được nghỉ giữa 2 năm học, Nhật Ka đã về tập luyện tại PVF và Đà Nẵng từ trước Tết. 2 năm trước, khi U19 Việt Nam tập huấn tại Nhật Bản, Nhật Ka đã xin được học việc tại đội tuyển trẻ Việt Nam. Và lần hiện diện tại Hà Nội cũng nằm trong hành trình tiến lên từng bước như vậy.

