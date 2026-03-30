Đội hình ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia thay đổi ra sao so với trận lượt đi?

Danh sách ĐT Việt Nam hiện tại vẫn còn 11 cái tên từng tham dự chuyến làm khách của ĐT Malaysia ở trận lượt đi thuộc vòng loại cuối Asian Cup 2027 hôm 10/6/2026. Trong đó, những người đá chính gồm: Nguyễn Filip, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Văn Vĩ, Trương Tiến Anh, Nguyễn Hai Long, Pendant Quang Vinh, Nguyễn Hoàng Đức và những người ngồi dự bị có Phạm Xuân Mạnh, Phạm Tuấn Hải, Khuất Văn Khang, Nguyễn Quang Hải, Trần Trung Kiên.

12 gương mặt từng sang Malaysia thi đấu hồi năm ngoái nhưng không được HLV Kim Sang Sik gọi lên ĐT Việt Nam ở đợt tập trung lần này gồm: Bùi Tiến Dũng, Châu Ngọc Quang, Võ Hoàng Minh Khoa, Nguyễn Thành Chung, Đặng Văn Tới, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Đức Chiến, Đinh Thanh Bình, Phạm Lý Đức, Nguyễn Đình Triệu, Nguyễn Tiến Linh.

ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia đều có nhiều xáo trộn về lực lượng so với trận lượt đi. (Ảnh: Hải Hoàng)

So với trận lượt đi, sức mạnh hàng tấn công của ĐT Việt Nam tăng lên mạnh mẽ khi có thêm tân binh Đỗ Hoàng Hên và chào đón sự trở lại sau chấn thương của Nguyễn Xuân Son. Ngoài ra, HLV Kim Sang Sik cũng gọi thêm những nhân tố mới gồm: Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng, Nguyễn Nhật Minh, Lê Ngọc Bảo, Lê Phạm Thành Long, Phạm Gia Hưng, Nguyễn Trần Việt Cường, Đặng Văn Lâm.

Phía bên kia chiến tuyến, ĐT Malaysia triệu tập 28 cầu thủ sang Việt Nam lần này và còn 12 cầu thủ từng tham dự trận lượt đi hồi tháng 6/2025. Nhóm đá chính gồm: Matthew Davies, Nooa Laine, Ahmad Syihan Hazmi, Dion Cools, Corbin Ong. Nhóm dự bị gồm: Haziq Nadzli, Harith Haiqal, Faisal Halim, Stuart Wilkin, Endrick Dos Santos, Paulo Josue, Muhammad Ubaidullah.

Sự thay đổi lớn nhất của ĐT Malaysia khi tới làm khách tại sân Thiên Trường là việc không còn 7 cầu thủ Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

ĐT Việt Nam có thêm sự phục vụ của Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Xuân Son khi tái đấu với ĐT Malaysia

Đây là nhóm 7 cầu thủ mà phía Malaysia đã vi phạm quy định để đưa ra sân thi đấu trong trận gặp ĐT Việt Nam ngày 10/6/2025. Hành vi này khiến ĐT Malaysia bị AFC xử thua 0-3 trước ĐT Việt Nam (tỷ số gốc 4-0) và bị xử thua ĐT Nepal 0-3 (tỷ số gốc 2-0).

Ngoài ra, HLV Peter Cklamovski cũng không triệu tập Sikh Izhan Nazrel, Arif Aiman và Romen Morales, đồng thời gọi lại một loạt cầu thủ từng quen mặt ở ĐT Malaysia qua các kỳ AFF Cup như Safawi Rashid, Junior Eldstal, Luqman Hakim, Dominic Tan, Syahmi Safari…

Với phán quyết của AFC, ĐT Malaysia từ 15 điểm xuống chỉ còn 9 điểm trong khi ĐT Việt Nam từ 12 điểm lên thành 15 điểm. Thầy trò HLV Kim Sang Sik đã chắc chắn giành ngôi nhất bảng và đoạt vé chính thức đến với VCK Asian Cup 2027. Trận đấu sắp tới giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia trên sân Thiên Trường lúc 19h00 ngày 31/3 chỉ còn ý nghĩa thủ tục.

Tác giả: Hoàng Long

Nguồn tin: vov.vn