Phụ huynh phấn khởi khi trường bỏ đồng phục 'rườm rà'

Ngày 26-8, sau khi đọc bài "Phụ huynh phản ứng việc học sinh mặc 3 kiểu đồng phục mỗi tuần, trường phải dừng" (Tuổi Trẻ Online ngày 25-8), nhiều bạn đọc phấn khởi vì nhà trường đã biết lắng nghe.

Trước đó trường này liên tục thay đổi đồng phục, mỗi năm một màu và quy định mặc nhiều màu trong tuần, gây phiền hà và lãng phí cho phụ huynh. Sau khi báo đăng tải, hiệu trưởng thông báo đến toàn thể giáo viên, phụ huynh cho biết đây mới chỉ là kế hoạch, chưa áp dụng, đồng thời thừa nhận có nhiều ý kiến trái chiều.

Ngay sau đó, giáo viên chủ nhiệm thông báo trong nhóm Zalo: "Nhà trường triển khai đăng ký mua đồng phục cho năm học mới, tuy nhiên do một số phụ huynh không đồng thuận nên dừng triển khai".

Theo thông báo, học sinh năm học này mặc quần xanh (hoặc đen), áo trắng; nữ có thể mặc váy xanh (hoặc đen), áo trắng. Riêng bộ đồng phục màu cam, học sinh chỉ mặc vào thứ sáu hoặc các hoạt động riêng của trường.

Nhiều phụ huynh nhắn tin cho phóng viên Tuổi Trẻ Online tỏ ra nhẹ nhõm: "Chúng tôi đồng tình và rất vui vì nhà trường dừng việc cho học sinh mặc nhiều kiểu đồng phục. Phụ huynh đỡ lo nhớ lịch, con cái cũng thoải mái hơn".

Người khác bày tỏ: "Bài viết phản ánh kịp thời và đúng quá, cảm ơn báo Tuổi Trẻ, chúng tôi đỡ rối não".

Không chỉ phụ huynh, nhiều bạn đọc cũng chia sẻ ý kiến. Bạn đọc Hữu Nhân cho rằng: "Biết là đồng phục có cái hay nhưng nhiều bộ gây tốn kém quá. Nhiều trường quê tôi chỉ áo trắng, quần xanh, đơn giản mà vẫn đẹp, năm sau còn mặc được".

Bạn đọc Mai bình luận: "Việc dạy tốt, học tốt mới quan trọng, đừng tạo thêm áp lực 'cơm áo gạo tiền' cho phụ huynh, học sinh". Bạn đọc Huệ đề xuất: "Mong Bộ Giáo dục và Đào tạo có quy định chung, đồng phục một màu quần xanh, áo trắng là đủ".

