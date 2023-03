[Photo Essay] Sắp mở rộng gấp đôi, giá nhà tại trung tâm thành phố này đã lên đến 400 triệu đồng/m2

Cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế 8-9%, việc mở rộng gấp đôi về phía biển, thành phố Vinh (Nghệ An) dần trở thành điểm nóng về bất động sản. Hàng chục dự án lớn đã được đầu tư, xây dựng trong vài năm gần đây.

Tiêu biểu là dự án Cải tạo khu B Quang Trung (Vinhomes Quang Trung) có tổng vốn đầu tư 2.500 tỷ đồng trên diện tích 5 ha, bao gồm tòa nhà chung cư cao 23 tầng, hơn 60 căn shop house 4 tầng, điểm nhấn là khách sạn 5 sao cao 33 tầng.

Dự án Vinhomes Quang Trung, thành phố Vinh được Tập đoàn Vingroup khởi công vào tháng 6/2019 và đang chuẩn bị bàn giao. Theo môi giới Đào Thắng chuyên bán dự án này thì giá căn hộ chung cư khoảng 26 triệu đồng/m2 nhưng những căn nhỏ, vị trí đẹp đã bán gần hết.

Shophouse ở mặt đường Quang Trung có giá khoảng 350-400 triệu đồng/m2, còn phía bên trong có giá từ 200-300 triệu đồng m2. Với diện tích 87 đến 155 m2, mỗi căn shophouse tại dự án này thường có giá từ 30 đến 50 tỷ đồng. Khách thiện chí mua cần đặt cọc trước khoảng một tỷ đồng.

Khu đô thị Vinh Heritage nằm trên đường Lê Mao kéo dài thuộc phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An. Dự án có quy mô hơn 40 ha, trong đó diện tích cây xanh, mặt nước khoảng 8,4 ha. Dự án cung ứng ra thị trường với tổng số 482 sản phẩm, bao gồm 68 căn nhà phố thương mại, 140 căn biệt thự song lập, 78 căn biệt thự đơn lập và 196 căn nhà liền kề.

Các ngôi nhà đều được thiết kế từ 3 - 5 tầng. Dự án được khởi công tháng 2/2021. Đến nay quanh khu vực có hàng trăm căn biệt thự, shophouse liền kề được hoàn thiện, đưa vào sử dụng. Một số căn biệt thự đảo cũng đã có người sinh sống.

Bên trong dự án khu đô thị Vinh Heritage bao gồm các tiện ích nội khu như bể bơi ngoài trời, công viên cảnh quan, sân chơi trẻ em và khu thể thao với các hoạt động vui chơi, giải trí. Dự án do liên danh Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân Đội (Mipec) và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tràng An làm chủ đầu tư. CDC Hà Nội là đơn vị xây dựng dự án.

Một nhân viên sàn giao dịch Bất động sản tại TP Vinh cho biết, hiện giá bán các căn shouphouse, biệt thự liền kề giao động từ 45-50 triệu đồng/m2; căn hộ 107-156 m2 có giá từ 5-7 tỷ đồng. Với biệt thự song lập và đơn lập mức giá dao động 8-21 tỷ đồng tùy căn hộ diện tích 200 - 407 m2. Còn với biệt thự đảo diện tích 415-500 m2, mức giá hiện 23-26 tỷ đồng/căn.

Dự án Vinh Riverside nằm bên bờ sông Lam, giữa 2 cầu Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2, thuộc địa phận của 2 phường Trung Đô và Bến Thủy (TP Vinh, Nghệ An). Dự án do Công ty Cổ phần Sài Gòn - Trung Đô Vinh làm chủ đầu tư được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt vào tháng 9/2008, đến nay đã 3 lần điều chỉnh quy hoạch.

Công trình được xây dựng tổng diện tích khoảng 13,3 ha với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng, gồm các hạng mục như khu biệt thự cao cấp, khách sạn 5 sao, nhà hàng, shophouse. Trong đó, có 113 lô biệt thự và 31 lô shophouse.

Vinh Riverside được khởi công vào năm 2018. Đến nay, có 3 dãy nhà biệt thự liền kề đã hoàn thiện phần thô, một số căn đã được sử dụng. Ngoài ra, quanh dự án còn có 2 căn biệt thự đồ sộ đã có cư dân vào sinh sống. Một số căn biệt thự hướng sông khác đang hoàn thiện phần thô. Còn lại phần lớn vẫn là các lô đất trống.

Tổ hợp khách sạn 5 sao, nhà hàng, khu shopping, nhà trẻ, khu tâm linh, vườn hoa… vẫn chưa xây dựng. Trong khi đó, đường dạo bộ ven sông đã hoàn thiện, sử dụng. Hiện để sở hữu căn shouphouse, biệt thự, khách hàng phải mất mức phí 8-12 tỷ đồng. 2 môi giới từng bán dự án này cho biết khu vực này ít người quan tâm nên đã chuyển sang bán dự án khác.

Tác giả: Việt Hùng

Nguồn tin: Nhịp sống Thị trường