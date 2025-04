Phong tỏa một đoạn quốc lộ 1A ở địa phận Nghệ An để chữa cháy

Khoảng 19h40 phút, nhiều người dân khu vực xóm Kim Yên, xã Nghi Liên (TP Vinh) phát hiện đám cháy bốc lên tại khu vực sát ngôi nhà số 467 đường Thăng Long, sát quốc lộ 1A.

Lực lượng tham gia chữa cháy.

Khi phát hiện đám cháy, những người dân khu vực lân cận đã gọi điện cho lực lượng chữa cháy.

Ngay sau đó, 3 xe chữa cháy và hàng chục Cảnh sát PCCC, Công an Nghệ An đã được huy động đến hiện trường cùng hàng trăm người dân tham gia chữa cháy.

Một đoạn quốc lộ 1A qua đám cháy được phong tỏa để phục vụ công tác chữa cháy và đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Đến khoảng 20h30 đám cháy cơ bản được khống chế, dập tắt. Toàn bộ hàng hóa trong ki-ốt bị thiêu rụi hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: vov.vn