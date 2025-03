Phóng to clip quay cảnh trong công viên lúc 10h đêm, 1 chi tiết từ chiếc máy tập thể dục khiến nhiều người lạnh sống lưng

Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh tượng kỳ lạ tại một công viên công cộng đang khiến cộng đồng mạng xôn xao. Kèm theo đó là dòng chia sẻ, "10h đêm 2 vợ chồng ra công viên ngồi chơi thì quay được cảnh này... Chồng mình bảo là gió thổi thôi nhưng mình có thấy tí gió nào đâu".

Your browser does not support the video tag.

Trong đoạn clip cho thấy, trong khi chiếc vòng xoay đu quay vẫn đang có một số trẻ em ngồi chơi khá náo nhiệt thì chiếc máy tập thể dục bên cạnh lại có hiện tượng lạ.

Theo đó, một chiếc máy tập thể dục ngoài trời bất ngờ chuyển động một cách nhịp nhàng dù như thể có một "người vô hình" đang sử dụng nó. Không có gió mạnh, không có ai xung quanh – đây chính là điều khiến nhiều người không khỏi hoang mang.

Hình ảnh này khiến nhiều người cảm thấy lạnh sống lưng và đặt ra nhiều giả thuyết khác nhau.

Một số cư dân mạng hài hước cho rằng có thể chiếc máy đang được một "vị khách vô hình" sử dụng. "Không lẽ có ai đó từ thế giới bên kia cũng muốn rèn luyện sức khỏe?", tài khoản L.A bình luận.

Trong khi đó, nhiều người lại có cách giải thích mang tính khoa học hơn. Một số ý kiến cho rằng do hệ thống trục của máy tập vẫn còn quán tính từ lần sử dụng trước đó. Hoặc do sự chênh lệch nhiệt độ về đêm khiến kim loại giãn nở, tạo ra chuyển động tự nhiên. Một bình luận phân tích, "Có thể ai đó vừa tập xong rồi đi mất, còn máy thì tiếp tục dao động vì quán tính. Hoặc cũng có thể là một trò đùa của ai đó!"

Hiện tại, chưa có lời giải thích chính xác cho hiện tượng này, nhưng đoạn video vẫn đang lan truyền mạnh trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng nghìn bình luận tranh luận sôi nổi.

Dù là do yếu tố tâm linh hay khoa học, khoảnh khắc này vẫn đủ sức khiến nhiều người rùng mình khi nhìn thấy một chiếc máy tập "tự vận động" trong đêm tối.

Tác giả: Nam An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn