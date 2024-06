Rùng mình clip quán bún chả ở Hà Nội nhúng thịt xuống nước than lẫn nước mỡ đen ngòm rồi đặt lên vỉ nướng tiếp

Mới đây trên mạng xã hội đã đăng tải đoạn clip ghi lại hình ảnh nhân viên quán bún chả ngồi nướng thịt ngay trên vỉa hè khiến nhiều người xôn xao. Theo như chia sẻ, hình ảnh này được thực khách ghi lại được tại một quán bún chả trên phố Quốc Tử Giám giao với đường Ngô Sĩ Liên (Hà Nội).

Rùng minh clip quán bún chả nhúng thịt xuống nước than, nước mỡ rồi đặt lên vỉ nướng tiếp

Theo dõi đoạn clip cho thấy, một người phụ nữ cầm theo vỉ nướng thịt sau đó gắp từng miếng thịt nhúng luôn xuống phần nước than đen sì lẫn với nước mỡ chảy ra từ những phần thịt nướng trước đó ở bên dưới chiếc khay sắt. Theo chia sẻ của người đăng clip, trước đó vị khách này đã chứng kiến nhân viên được cho là đã xịt thêm cả nước rửa chén bát lên chiếc khay đó.

Đoạn clip trên sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người rùng mình. Nhiều người bày tỏ bức xúc với tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Không ít người cho biết từng là khách quen ở đây nhưng từ sẽ không bao giờ quay lại quán bún chả này thêm một lần nào nữa.

Hình ảnh người phụ nữ nhúng miếng thịt xuống nước than đen ngòm rồi lại đặt lên vỉ nướng

"Nhìn cái nước đen ngòm vậy mà cô vô tư nhúng miếng thịt xuống rồi lại đặt lên vỉ để nướng tiếp. Đúng là khuất mắt trông coi nên mới ngang nhiên làm mất vệ sinh như vậy. Quán có lên tiếng thanh minh cũng không được nữa nhé, bằng chứng rành rành ra, xin phép không bao giờ ghé lại đây lần nào nữa"", tài khoản S.L chia sẻ.

"Biết bao vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra rồi mà quán bún chả này vẫn làm ăn liều thế, nhìn cách người ta nướng thịt mà rùng mình luôn. Mong cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm mấy quán ăn vi phạm ATVSTP này", một bạn khác bức xúc chia sẻ.

Tác giả: Nam An

Nguồn tin: Phụ nữ Mới