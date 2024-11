Clip quay lén khoảnh khắc 3 tên biến thái giở trò đồi bại với người phụ nữ trong đêm

Ellie Flynn, nữ phóng viên điều tra đã thực hiện một phóng sự bí mật để vạch trần tội ác của những kẻ biến thái, tấn công tình dục tại những địa điểm du lịch nổi tiếng tại Tây Ban Nha. Cô đóng vai một phụ nữ say rượu, nằm ở bãi biển suốt nhiều ngày để theo dõi hành vi của những tên biến thái này. Trong ba đêm, cô liên tục bị theo dõi, quấy rối, đụng chạm và trở thành mục tiêu của những người đàn ông.

Trong clip quay lén, có thể thấy, 3 tên biến thái đã phát hiện ra cô gái say xỉn nằm ở trên ghế - thực chất là nữ phóng viên Ellie Flynn đóng giả.

Một người trong nhóm nói "chơi thôi" sau khi cho bạn bè biết rằng cô gái này đang say. Một người khác còn hỏi liệu cô có muốn "hôn một chút không" vì đây là "cơ hội cuối cùng" của anh ta. Mặt của những người đàn ông này bị làm mờ và giọng nói của họ được chỉnh sửa.

Cuộc chạm trán đáng lo ngại này là một phần trong bộ phim tài liệu mới của kênh Channel 4, "Magaluf Ngầm: Những kẻ săn mồi và tiệc tùng." Ellie và nhóm của cô bí mật ghi hình trong các câu lạc bộ, trên các con phố tiệc tùng và bãi biển sau khi trời tối, giả vờ say xỉn và dưới tuổi để phơi bày hành vi săn mồi tại địa điểm du lịch nổi tiếng này.

Ellie nói rằng cô rời bãi biển trong tâm trạng buồn bã và sợ hãi, cảm thấy mình đã trở thành mục tiêu của một nhóm cố tình nhắm vào những phụ nữ say rượu đi một mình tại Magaluf vào ban đêm. Cô nhận thấy đây không phải là sự cố đơn lẻ, mà là một mô hình xuất hiện nhiều lần trong ba đêm ở thị trấn này.

Nữ phóng viên đã bị đụng chạm vào cơ thể. Ảnh The Sun

Vào đêm đầu tiên ghi hình, Ellie đã bắt gặp vài người đàn ông nhìn chằm chằm vào mình trong khoảng 10 phút khi giả vờ say xỉn trước một cửa hàng đồ ăn nhanh. Khi cô rời đi, một trong số họ ra hiệu cho bạn mình và theo sau và giả vờ hỏi thăm liệu cô có ổn không. Người này còn nói rằng anh ta có xe, trong khi Ellie đang giả vờ nói lắp và lảo đảo.

Là một phần của chương trình, một cuộc khảo sát độc lập đã chỉ ra những mức độ đáng lo ngại của hành vi săn mồi và tấn công tình dục, đặc biệt là với phụ nữ trong các kỳ nghỉ. Gần 1/4 trong số 500 người tham gia khảo sát cho biết họ từng trải qua tấn công tình dục. Gần 1/10 phụ nữ báo cáo đã trải qua hành vi tình dục không đồng thuận, bao gồm cả cưỡng hiếp.

Theo khảo sát, một trong năm người đàn ông (17.72%) thừa nhận từng đụng chạm vào vùng nhạy cảm của người khác mà không được sự đồng ý. Hơn 30% (31.22%) người đàn ông cho biết họ từng hôn ai đó mà không có sự đồng ý trong một đêm tiệc tùng.

Địa điểm nơi xảy ra vụ việc. Ảnh The Sun

Gần 1/4 (24.89%) nam giới tin rằng ai đó khiêu vũ hoặc đứng một mình là dấu hiệu họ đang tìm kiếm đối tác tình dục. Khoảng 33% phụ nữ cho biết họ từng bị theo dõi trong kỳ nghỉ. Trong năm 2023, đã có 48 vụ hiếp dâm được báo cáo với cảnh sát tại khu vực Magaluf.

Ellie chia sẻ về bộ phim: “Tôi hoạt động ngầm tại Magaluf - một điểm đến nổi tiếng bị ám ảnh bởi các vụ tấn công tình dục và hiếp dâm - để phơi bày mặt trái săn mồi tại điểm du lịch này. Chúng tôi bí mật ghi hình tại các câu lạc bộ, dọc các con phố tiệc tùng và bãi biển sau khi trời tối, với tôi và một thành viên khác của nhóm giả vờ say xỉn hoặc dưới tuổi.”

Tác giả: Minh Khuê (Theo The Sun)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn