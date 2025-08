Phó Thủ tướng: Xem xét hỗ trợ tỉnh Nghệ An thêm 500 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

Trong nước

Tại cuộc làm việc tại tỉnh Nghệ An, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc thông tin, Chính phủ đã quyết định hỗ trợ tỉnh Nghệ An 100 tỷ đồng khẩn cấp để khắc phục hậu quả mưa lũ. Đồng thời, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính xem xét, bố trí hỗ trợ thêm khoảng 500 tỷ đồng từ các nguồn dự phòng để hỗ trợ tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả mưa lũ.