Chi tiết nơi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của phó thủ tướng, các bộ trưởng, thứ trưởng

Trong số ứng viên của Chính phủ tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI có Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Bà sinh năm 1964, quê Nghệ An. Bà hiện đang là đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai. Lần này, bà tiếp tục ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh Lào Cai - Ảnh: TIẾN TUẤN

Hội đồng Bầu cử quốc gia đã công bố danh sách chính thức 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trên cả nước.

Theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự kiến số đại biểu được phân bổ cho Chính phủ và cơ quan thuộc Chính phủ là 15 người (3%).

Các bộ trưởng, trưởng ngành, quyền bộ trưởng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông sinh năm 1960, quê Ninh Bình. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị và đang là đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên. Lần này, ông tiếp tục ứng cử tại tỉnh Thái Nguyên - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Ông sinh năm 1965, quê ở Hưng Yên. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị và đây là lần đầu ứng cử đại biểu Quốc hội. Ông ứng cử tại đơn vị bầu cử số 3 tỉnh Hưng Yên - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Ông Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Ông sinh năm 1961, quê ở TP Huế. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị và đang là đại biểu Quốc hội khóa XV tại TP Huế. Lần này, ông tiếp tục ứng cử tại TP Huế - Ảnh: GIA HÂN

Ông Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ông sinh năm 1973, quê ở Phú Thọ. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị và lần đầu ứng cử đại biểu Quốc hội. Ông ứng cử tại TP Cần Thơ - Ảnh: GIA HÂN

Ông Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Ông sinh năm 1967, quê Cà Mau. Ông đang là đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đoàn đại biểu tỉnh An Giang. Lần này, ông ứng cử tại TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Tài chính. Ông sinh năm 1973, quê Hà Nội. Ông đang là đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đoàn đại biểu tỉnh Điện Biên và tiếp tục ứng cử tại tỉnh Điện Biên.

Bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế. Bà sinh năm 1971, quê TP Hải Phòng. Bà đang là đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh và tiếp tục ứng cử tại tỉnh này.

Ông Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Ông sinh năm 1967, quê TP Hà Nội. Ông đang là đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đoàn đại biểu tỉnh Cao Bằng và tiếp tục ứng cử tại tỉnh này.

Ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ông sinh năm 1966, quê TP Hải Phòng. Ông là đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đoàn đại biểu TP Hà Nội và tiếp tục ứng cử tại TP Hà Nội.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Bà sinh năm 1968, quê TP Hà Nội. Bà lần đầu ứng cử đại biểu Quốc hội và ứng cử tại tỉnh Sơn La.

Ông Lê Mạnh Hùng, quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương. Ông sinh năm 1973, quê Hưng Yên. Ông là đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đoàn Cà Mau và ứng cử tại TP Hải Phòng.

Các thứ trưởng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông sinh năm 1966, quê Ninh Bình. Ông đang là đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đoàn TPHCM và lần này ông ứng cử tại tỉnh Đồng Tháp - Ảnh: GIA HÂN

Thượng tướng Lê Đức Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông sinh năm 1967, quê Quảng Ninh. Ông lần đầu ứng cử đại biểu Quốc hội và ứng cử tại Thanh Hóa.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an. Ông sinh năm 1966, quê TP Huế. Ông lần đầu ứng cử đại biểu Quốc hội và ứng cử tại TP.HCM.

Ông Vũ Hải Quân, Thứ trưởng thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ. Ông sinh năm 1974, quê Ninh Bình. Ông đang là đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đoàn TP.HCM. Nhiệm kỳ này, ông ứng cử tại Quảng Ngãi.

Bà Lâm Thị Phương Thanh, Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bà sinh năm 1967, quê Ninh Bình. Đây là lần đầu bà Lâm Thị Phương Thanh ứng cử đại biểu Quốc hội và ứng cử tại TP Hà Nội.

Ông Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Ông sinh năm 1969, quê Ninh Bình. Đây là lần đầu ông ứng cử đại biểu Quốc hội và ứng cử tại tỉnh Cà Mau.

Ông Nguyễn Quốc Đoàn, Phó tổng Thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ. Ông sinh năm 1975, quê Ninh Bình. Đây là lần đầu ông ứng cử đại biểu Quốc hội và ứng cử tại TP Huế.

Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ông sinh năm 1964, quê Bắc Ninh. Ông Tiến từng là đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV. Nhiệm kỳ này ông ứng cử tại Khánh Hòa.

